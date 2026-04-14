Bloomberg: в России разблокируют Telegram

Александр

Российские власти пересмотрят подход к ограничениям интернета, в особенности к блокировке Telegram, из-за опасений, что эти меры негативно влияют на рейтинг президента Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. По данным собеседников, стремление ФСБ к усилению контроля встретило критику со стороны некоторых высокопоставленных чиновников, которые предупреждают о политических и экономических рисках.

Источник Forbes, знакомый с ситуацией, подтвердил, что давление на мессенджеры решено снизить за счёт ослабления блокировок Telegram. По его словам, это должно помочь снять напряжение, которое нарастает с начала года на фоне налоговых изменений, роста цен и проблем с мобильной связью. Неопределённость усугубляется тем, что официальные заявления противоречивы. С одной стороны, вводятся всё новые ограничения, с другой — чиновники говорят о необходимости прислушиваться к мнению народа.

Особое раздражение у граждан вызывают отключения мобильного интернета, которые с весны 2025 года происходят в регионах, а в марте 2026 года затронули Москву и Санкт-Петербург. «Белые списки» разрешённых сайтов внедрены уже в 72 субъектах РФ, а в 2025 году Россия стала мировым лидером по масштабам отключений мобильного интернета. Среди тех, кто наиболее остро реагирует на ограничения, — активные и обеспеченные жители крупных городов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласен с тем, что блокировки мессенджеров и ограничения интернета вызывают раздражение. «Нет, это не путь в прошлое. Сейчас ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость принятия определённых мер. Эти меры принимаются, и, безусловно, большинство наших сограждан понимает целесообразность и необходимость этих мер», — заявил он. При этом Песков признал, что ограничения вызывают неудобства, но заверил, что после исчезновения угроз работа интернета будет полностью восстановлена.
Комментарии (10)

Carter_Mayers
Хорошо если так, но собой веры лживым чинушам нет от слова совсем
14 апреля 2026 в 15:41
Yuri Konst
Yuri Konst
Испугались, что на выборы пойдут только эсвэушники да пенzионеры?
14 апреля 2026 в 23:18
Ъ Ъ
Ъ Ъ Yuri Konst
Узурпаторам давно уже плевать, кто там придёт на так называемые "выборы".
При любых раскладах тебе через три дня тупо объявят сокрушительную победу Окурка, с результатом 146%, даже если за него вааще никто не проголосует.
нет у Окурка, никакого рейтинга. В лучшем случае он у него, как у Алкаша-Борьки в 1996г, ~ 1-2%, у которого Окурок был губернатором, потом директором ФСБ, потом премьером, а потом нам его тупо объявили презом.
И вот он уже 30 лет в этой воровской системе на лидирующих положняках, и хрен ты его всковырнёшь.
Рейтинг бл..., ржунимагу.
Вчера в 23:08
nomer010 Ъ Ъ
Губернатором был. Все понятно с тобой, вася. Хотя бы с большой буквы пишешь и то хорошо. Трепет имеется
Сегодня в 00:08
Gabriel
Я когда читаю Bloomberg и Forbes такое ощущение что они стреляют в небо в надежде попасть в новость которой нет.
Клоуны!
15 апреля 2026 в 00:53
Рихард Фишер
Рихард Фишер
Мах не зашел,тактика меняется,стратегия остается.Не будьте такими простачками.
15 апреля 2026 в 18:39
nomer010 Рихард Фишер
Как понять — не зашел? 😂 мля, тут что клуб слабоумных? Ты статистику аудитории этой помойки хоть бы посмотрел, если глухой и не слышал ещё из каждого утюга
Сегодня в 00:12
Сергей Заратул
Сергей Заратул nomer010
Ты что там куришь?)) Макс не то, что в одном месте коричневом, он на дне этого места. 85% жителей, которые умеют пользоваться телефоном, против него и не ставит его. Ну а про "это защита от мошенников" полная чушь, там их больше, чем в телеге и Ватсаппе (и это факт, есть знакомые прецеденты). Он крайне неудобен, при этом ломают его — получают все данные госуслуг. Ну а сливы данных — вообще мастхэв. Так что про Макс и Путина (и текущих единорогов) лучше помолчи. Там половину к стенке, включая Пескова ( у которого супруга и дети за бугром живут)
Сегодня в 16:53
ASZ
ASZ
Bloomberg, Forbes авторитетный издания, особенно, сейчас.
Тебя кто короновал? Гарик, бесо, метла.Кто тебя знает? Гарик, бесо, метла.Кто еще?Этого мало?
час назад в 21:18
