Bloomberg: в России разблокируют Telegram

Российские власти пересмотрят подход к ограничениям интернета, в особенности к блокировке Telegram, из-за опасений, что эти меры негативно влияют на рейтинг президента Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. По данным собеседников, стремление ФСБ к усилению контроля встретило критику со стороны некоторых высокопоставленных чиновников, которые предупреждают о политических и экономических рисках.
Источник Forbes, знакомый с ситуацией, подтвердил, что давление на мессенджеры решено снизить за счёт ослабления блокировок Telegram. По его словам, это должно помочь снять напряжение, которое нарастает с начала года на фоне налоговых изменений, роста цен и проблем с мобильной связью. Неопределённость усугубляется тем, что официальные заявления противоречивы. С одной стороны, вводятся всё новые ограничения, с другой — чиновники говорят о необходимости прислушиваться к мнению народа.
Особое раздражение у граждан вызывают отключения мобильного интернета, которые с весны 2025 года происходят в регионах, а в марте 2026 года затронули Москву и Санкт-Петербург. «Белые списки» разрешённых сайтов внедрены уже в 72 субъектах РФ, а в 2025 году Россия стала мировым лидером по масштабам отключений мобильного интернета. Среди тех, кто наиболее остро реагирует на ограничения, — активные и обеспеченные жители крупных городов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласен с тем, что блокировки мессенджеров и ограничения интернета вызывают раздражение. «Нет, это не путь в прошлое. Сейчас ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость принятия определённых мер. Эти меры принимаются, и, безусловно, большинство наших сограждан понимает целесообразность и необходимость этих мер», — заявил он. При этом Песков признал, что ограничения вызывают неудобства, но заверил, что после исчезновения угроз работа интернета будет полностью восстановлена.