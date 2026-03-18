Блоьшк никиаз опчестаок. Появилась веская причина обновиться на iOS 26.4

В последней бета-версии iOS 26.4 Apple улучшила нативную клавиатуру системы. Больше никаких случайных опечаток при быстром наборе текста.

В примечаниях к обновлению Apple заявляет, что iOS 26.4 предлагает «улучшенную точность клавиатуры при быстром наборе текста». На подобную проблему жаловались многие владельцы iPhone ещё с релиза iOS 26. Суть в том, что при наборе некоторых слов автокоррекция иногда необъяснимо выдавала неправильные буквы, даже если пользователь ввел все правильно. Мы сами наблюдали подобное, например, слово «футуристичный» система автоматически меняла на «футутрисцичный».Похоже, что теперь у пользователей появилась веская причина обновиться на iOS 26.4. Пока она доступна в виде предрелизной беты, а общедоступный релиз состоится уже не следующей неделе. Начинайте создавать резервные копии на случай необходимости отката.