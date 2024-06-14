Bluetooth-аксессуары Apple потеряли свою уникальность в iOS 18



Компания Apple разрешит сторонним производителям Bluetooth-девайсов задействовать упрощенный механизм подключения к iPhone. Об этом сообщает официальный сайт.



Речь идет о так называемых «всплывашках» — специальных окнах с кнопкой «Подключить», которые появляются на iPhone только при подключении оригинального «яблочного» аксессуара: AirPods, AirTag и так далее. Китайские умельцы научились вызывать это меню при подключении поддельных AirPods, но оно всё равно не уникально для них — система просто "думает", что рядом находятся оригинальные наушники.







Согласно источнику, теперь сторонние разработчики Bluetooth-аксессуаров смогут предложить покупателям аналогичные «всплывашки» на iOS 18. Это значит, что при подключении наушников от стороннего бренда вы сможете увидеть на экране iPhone красивое меню с кнопкой «Подключиться», а не будете вынуждены подключать их вручную через настройки, как сейчас. В окне будет написано название устройства, а также размещено его изображение.





«Разработчики приложений смогут предложить новый интуитивно понятный способ сопряжения аксессуаров, одновременно защищая информацию о находящихся поблизости устройствах Bluetooth», — Apple.