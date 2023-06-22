Bluetooth-наушники лишились своего главного недостатка. Теперь не хуже проводных

Фото: Qualcomm
Компания Qualcomm представила новую технологию, которая снизит задержку звука до невиданных показателей. Об этом пишет 9to5Google.
Согласно источнику, речь идет о стандарте Bluetooth 5.4 — именно для него представлена новая звуковая платформа Qualcomm S3 Gen2 на базе Snapdragon Sound. Нововведение позволяет существенно снизить задержку звука на Bluetooth-наушниках — то, чем любители проводных «ушей» всегда попрекают «беспровод».
С обновлением Qualcomm S3 Gen2 задержка звука в совместимых наушниках снизится до 20 мс. Это действительно впечатляет на фоне текущих показателей даже в дорогих беспроводных наушниках. Для сравнения: в AirPods Pro 2 задержка составляет 120-150 мс, а в OnePlus Buds Pro — до 94 мс.
Помимо этого, Qualcomm S3 Gen2 принесет на совместимые наушники поддержку звука высокого разрешения 24 бит 96 кГц.
На текущий момент Bluetooth 5.4 только начинает распространяться в устройствах, так что ваши следующие наушники, возможно, будут поддерживать Qualcomm S3 Gen2.
Компания Qualcomm представила новую технологию, которая снизит задержку звука до невиданных показателей. Об этом пишет 9to5Google.
Согласно источнику, речь идет о стандарте Bluetooth 5.4 — именно для него представлена новая звуковая платформа Qualcomm S3 Gen2 на базе Snapdragon Sound. Нововведение позволяет существенно снизить задержку звука на Bluetooth-наушниках — то, чем любители проводных «ушей» всегда попрекают «беспровод».
С обновлением Qualcomm S3 Gen2 задержка звука в совместимых наушниках снизится до 20 мс. Это действительно впечатляет на фоне текущих показателей даже в дорогих беспроводных наушниках. Для сравнения: в AirPods Pro 2 задержка составляет 120-150 мс, а в OnePlus Buds Pro — до 94 мс.
Помимо этого, Qualcomm S3 Gen2 принесет на совместимые наушники поддержку звука высокого разрешения 24 бит 96 кГц.
На текущий момент Bluetooth 5.4 только начинает распространяться в устройствах, так что ваши следующие наушники, возможно, будут поддерживать Qualcomm S3 Gen2.