Bluetooth-наушники лишились своего главного недостатка. Теперь не хуже проводных

Компания Qualcomm представила новую технологию, которая снизит задержку звука до невиданных показателей. Об этом пишет 9to5Google.Согласно источнику, речь идет о стандарте Bluetooth 5.4 — именно для него представлена новая звуковая платформа Qualcomm S3 Gen2 на базе Snapdragon Sound. Нововведение позволяет существенно снизить задержку звука на Bluetooth-наушниках — то, чем любители проводных «ушей» всегда попрекают «беспровод».С обновлением Qualcomm S3 Gen2 задержка звука в совместимых наушниках снизится до 20 мс. Это действительно впечатляет на фоне текущих показателей даже в дорогих беспроводных наушниках. Для сравнения: в AirPods Pro 2 задержка составляет 120-150 мс, а в OnePlus Buds Pro — до 94 мс.Помимо этого, Qualcomm S3 Gen2 принесет на совместимые наушники поддержку звука высокого разрешения 24 бит 96 кГц.На текущий момент Bluetooth 5.4 только начинает распространяться в устройствах, так что ваши следующие наушники, возможно, будут поддерживать Qualcomm S3 Gen2.