Bluetooth-платежи через iPhone и Android-смартфоны уже вовсю тестируются

Александр



«Национальная система платежных карт» (НСПК) запустила пилотное тестирование платежной технологии «Волна», использующей Bluetooth-модуль на смартфонах для оплаты через «Систему быстрых платежей» (СБП) и карты «Мир». Инициатива призвана решить проблему владельцев iPhone, которые с 2022 года лишены возможности бесконтактной оплаты через Apple Pay в России.

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В тестировании участвуют пять банков: ВТБ, МКБ, ПСБ, «Синара» и «Центр-Инвест», а также вендоры терминального ПО — МСТ, «Юнитоди» и INPAS. Они разработали специализированное программное обеспечение, позволяющее терминалам принимать платежи через Bluetooth.

Несмотря на готовность технологии, массовому внедрению мешают санкционные ограничения, затрудняющие поставки оборудования, и низкая доля терминалов с поддержкой Bluetooth-платежей (менее 10% рынка). Сроки полноценного запуска системы «Волна» пока неизвестны.

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Комментарии

Tigrolik
+805
Tigrolik
Сначала создали проблему владельцам айфонов, а теперь пытаются решить через костыли.
14 минут назад
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