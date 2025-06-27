Bluetooth-платежи через iPhone и Android-смартфоны уже вовсю тестируются

«Национальная система платежных карт» (НСПК) запустила пилотное тестирование платежной технологии «Волна», использующей Bluetooth-модуль на смартфонах для оплаты через «Систему быстрых платежей» (СБП) и карты «Мир». Инициатива призвана решить проблему владельцев iPhone, которые с 2022 года лишены возможности бесконтактной оплаты через Apple Pay в России.
Несмотря на готовность технологии, массовому внедрению мешают санкционные ограничения, затрудняющие поставки оборудования, и низкая доля терминалов с поддержкой Bluetooth-платежей (менее 10% рынка). Сроки полноценного запуска системы «Волна» пока неизвестны.