Bluetooth-платежи через iPhone и Android-смартфоны уже вовсю тестируются





«Национальная система платежных карт» (НСПК) запустила пилотное тестирование платежной технологии «Волна», использующей Bluetooth-модуль на смартфонах для оплаты через «Систему быстрых платежей» (СБП) и карты «Мир». Инициатива призвана решить проблему владельцев iPhone, которые с 2022 года лишены возможности бесконтактной оплаты через Apple Pay в России.

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