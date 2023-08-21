BMW и Audi отключили свои сервисы в РФ

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Автоконцерны BMW и Audi наложили ограничения на работу своих онлайн-сервисов на территории РФ. Об этом пишут «Известия».



Согласно источнику, ограничения коснулись не только простых владельцев машин, но также автосалоны и автосервисы.



«Дубликат ключей сделать невозможно, есть и другие сложности. … Неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику», — сотрудники российского дилерского центра «БорисХоф».



При этом другой дилер сообщил, что получает доступ к онлайн-сервисам BMW через «дополнительные резервные каналы». Однако в целом ситуация печальная: отремонтировать зарубежное авто в РФ становится всё сложнее.



Что касается водителей, то им тоже стали поступать сообщения об отключении фирменного ПО BMW. Одна владелица машины данной марки рассказала, что приехала на плановый техосмотр, и мастер едва успел загрузить историю ТО. Теперь она хранится у хозяйки в распечатанном виде, ей придется возить импровизированную сервисную книжку с собой на обслуживание авто. Представитель сервиса предупредил её, что в ближайшее время стоит ждать отключения приложения BMW ConnectedDrive.



Аналогичные проблемы возникли с автомобилями Audi — невозможно подключиться к базе для просмотра истории ТО, перепрограммировать ключ и блоки управления. Альтернативного ПО для Audi пока не существует.