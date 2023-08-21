BMW и Audi отключили свои сервисы в РФ

Олег

Audi

Фото: Unsplash

Автоконцерны BMW и Audi наложили ограничения на работу своих онлайн-сервисов на территории РФ. Об этом пишут «Известия».

Согласно источнику, ограничения коснулись не только простых владельцев машин, но также автосалоны и автосервисы.

«Дубликат ключей сделать невозможно, есть и другие сложности. … Неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику», — сотрудники российского дилерского центра «БорисХоф».

При этом другой дилер сообщил, что получает доступ к онлайн-сервисам BMW через «дополнительные резервные каналы». Однако в целом ситуация печальная: отремонтировать зарубежное авто в РФ становится всё сложнее.

Что касается водителей, то им тоже стали поступать сообщения об отключении фирменного ПО BMW. Одна владелица машины данной марки рассказала, что приехала на плановый техосмотр, и мастер едва успел загрузить историю ТО. Теперь она хранится у хозяйки в распечатанном виде, ей придется возить импровизированную сервисную книжку с собой на обслуживание авто. Представитель сервиса предупредил её, что в ближайшее время стоит ждать отключения приложения BMW ConnectedDrive.

Аналогичные проблемы возникли с автомобилями Audi — невозможно подключиться к базе для просмотра истории ТО, перепрограммировать ключ и блоки управления. Альтернативного ПО для Audi пока не существует. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

+244
den3221
Вообще если нормальным языком говоря это как то х….о!
2 часа назад в 21:59
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+4286
Gabriel
Это все больше коснётся условно самых свежих моделей до 5 лет включительно( например полноценная замена камеры заднего вида или камер кругового обзора, светодиодной фары возможна только после прошивки этих запчастей в блоке)
Вообще прошивается все что управляется электроникой, т.е вообще все.
Все что старше чинится , прошивки блоков управления в наличии.

2 часа назад в 22:00
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