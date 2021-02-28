





На данный момент все гибкие смартфоны имеют дисплеи, которые складываются только в одну сторону, обычно внутрь. Это позволяет обезопасить хрупкий пластиковый экран, однако для эксплуатации удобнее иметь дисплей, который складывается наружу.BOE решила пойти еще дальше и представила прототип смартфона, у которого экран складывается в обе стороны. При этом дисплей выдержит 200 000 таких складываний, что сравнимо или даже больше, чем у текущих гибких экранов, то есть новая фишка работает без ущерба прочности. По словам компании, для этого пришлось использовать специальную многопленочную структуру.В настоящее время эта технология уже полностью готова, и BOE начала поставки таких двухсторонних дисплеев заказчикам. Что касается технических характеристик, то радиус изгиба внутрь может составлять 3 миллиметра, наружу — 5 мм. Скорее всего, первые смартфоны с такими экранами мы увидим уже в этом году.