

Эксперты из Avast насчитали в России около 6300 незащищенных камер видеонаблюдения. К ним могут запросто подключиться злоумышленники.



Проблема состоит в том, что все обнаруженные камеры имеют открытые IP-адреса — получить доступ к их содержимому можно либо используя пароль по умолчанию, либо вообще без него, а некоторые «защищены» паролями, которые очень просто подобрать. Множество из этих камер установлены на промышленных предприятиях и электростанциях, на автозаправках и даже в «умных» домах. По словам гендиректора компании «Интернет-розыск» Игоря Бедерова, это далеко не весь список и проблема довольно значительна — такие камеры могут стоять даже в банках, что потенциально угрожает массовым рассекречиванием данных платежных карт и паспортов клиентов, а возможно и их лиц. Камеры с открытыми IP-адресами могут использоваться для нелегальной слежки или аналитики с преступными целями.



Согласно статистике, Россия занимает третье место по количеству установленных камер видеонаблюдения — их около сотни на каждую тысячу человек. Примерно 30% камер установлены за счет государства. При этом по числу незащищенных камер РФ также находится в первых рядах — хуже ситуация с безопасностью обстоит только во Вьетнаме, Тайване, Южной Корее и США. Во всем мире эксперты насчитали около 124 тысяч уязвимых камер видеонаблюдения с открытыми IP-адресами.





