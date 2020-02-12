



Всё больше компаний боятся ехать на выставку электроники Mobile World Congress в Барселоне. Сегодня об отказе в участии в ней объявили Vivo, Intel и NTT.



Компании не хотят подвергать риску здоровье своих сотрудников, они опасаются, что приезжие из Китая могут стать распространителями смертельного коронавируса 2019-nCoV. Обычно MWC посещают около 100 тысяч человек из 200 стран мира.



Vivo планировала показать на MWC концепт смартфона Apex 2020 с полностью безрамочным экраном, поддержкой 5G и 48-мегапиксельной камерой. Это устройство будет показано позже или его презентация будет транслироваться из Китая в онлайн-режиме.



Полный список компаний, отказавшихся от участия в MWC 2020 на данный момент:

Accedian

Amazon

Amdocs

CommScope

Ericsson

Intel

LG

MediаTek

NTT Docomo

Nvidia

Sony

Vivo

HMD Global (Nokia)



Telenor, TCL, ZTE и Samsung сократят своё присутствие на MWC. Сотрудники этих компаний посетят выставку, но часть презентаций и мероприятий с участием прессы отменены.



Несмотря на такую ситуацию, компания GSM Association (организатор Mobile World Congress) всё же планирует провести мероприятие. Тем не менее, меры защиты будут усилены: на MWC не допустят приезжих из китайского города Уханя, а также тех, кто находился в нём в период эпидемии коронавируса 2019-nCoV. Кроме того, организаторы попросят участников выставки воздержаться от рукопожатий.





Обновлено 12.02.2020



Производитель смартфонов под брендом Nokia компания HMD Global сообщила, что пропустит выставку MWC в этом году.





«Mobile World Congress в Барселоне традиционно является ключевым событием для нашей компании, и в этом году мы, как обычно, хотели представить наши новые продукты партнёрам, клиентам, СМИ и поклонникам марки. Однако здоровье и безопасность наших сотрудников, клиентов и партнеров является нашим наивысшим приоритетом».



Также стало известно, что GSMA должна принять решение о дальнейшей судьбе выставки. Сообщается, что оно будет озвучено 14 февраля. Уже в эту пятницу мы узнаем, состоится ли MWC в этом году или будет отменена из-за вспышки эпидемии коронавируса. Мероприятие планировали провести 24-27 февраля.





