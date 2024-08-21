Большая распродажа UGREEN на AliExpress: успевайте, пока в наличии!

Олег

UGREEN

Китайский маркетплейс AliExpress вовсю продолжает большую летнюю распродажу, и теперь на ней можно урвать классную технику от проверенного временем бренда UGREEN. Вот страница со всеми товарами UGREEN на распродаже, а ниже вы найдете самые интересные из них. 


100W

Зарядка UGREEN GaN 100W

Это лучший блок питания на сегодняшний день по соотношению цена / качество / мощность / порты. Он устроит 99% пользователей: мощности в 100 ватт хватит для зарядки большинства ноутбуков и более мелкой электроники, три порта USB-С и один USB-A обеспечит универсальность и многозадачность, а качество сборки и компонентов UGREEN обеспечит работу долгие годы.


Max5c

Наушники UGREEN Max5c

Очень доступные накладные наушники с поддержкой Hi-Res Audio по беспроводу и оснащенные новейшим модулем Bluetooth 5.4. Аккумулятор буквально бесконечный и обеспечит до 75 часов прослушивания. А активное шумоподавление поможет насладиться музыкой даже в метро или на стройке (ну мало ли какая у вас обстановка).


PB 145W

Пауэрбанк UGREEN 145W

Ультимативное решение для любого гаджета. Емкость пауэрбанка составляет номинальные 25000 мАч и реальные 15000 мАч. Этого хватит для одной полной зарядки большого макбука или нескольких смартфонов. Максимальная выходная мощность — 145 ватт, так что зарядка будет еще и рекордно быстрой.


SSD Case

Кейс для SSD 40 ГБит/с на USB4

Алюминиевый суперстильный кейс со встроенным охлаждением компенсирует недостаточную емкость встроенного SSD вашем ноутбуке. Благодаря поддержке USB4 скорость передачи данных может достигать 5 Гб/с, а кулер поможет диску не перегреться в процессе.


Smart Tag

Смарт-трекер UGREEN

Он позиционируется как качественная и доступная замена Apple AirTag и работает исключительно с сетью «Локатора» Apple. Поддерживаются оповещения о потере и находке, режим пропажи, и даже совместное использование. Стоит очень вменяемых денег.


MagSafe

MagSafe-подставка 2-в-1

Аксессуар для рабочего стола или прикроватной тумбы обеспечит питание и зарядку для вашего iPhone 12 или новее, AirPods 2 и новее, а также Apple Watch всех поколений одновременно. В случае дальней поездки подставка удобно складывается в аккуратный брусок, который поместится в любой карман.


AliExpress

Для удобной навигации по скидкам, сделали список всех категорий, участвующих в распродаже:

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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Комментарии

tellurian
+1681
tellurian
Ещё кабели HDMI 2.1 8к есть по хорошей цене разной длины.
Купил пару разных штук.
7 минут назад
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