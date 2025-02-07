Большая угроза для Запада: Путин поручил взять в оборот DeepSeek

Артем
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Китайская нейронка показала себя лучше американской. 

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Поскольку Россия и Китай укрепляют сотрудничество в сфере технологий, Владимир Путин поручил Сбербанку активно развивать ИИ совместно с Китаем и странами БРИКС. 

По словам заместителя председателя правления Сбера Александра Ведяхина, DeepSeek лучше GigaChat MAX в научных задачах, но в банковском секторе российский ИИ все еще конкурирует на равных.
Кроме того компания показала наилучший результат при меньших затратах, чем это было у американских конкурентов.

Источник считает, что потенциальный альянс в области ИИ между Россией и Китаем, который Вашингтон называет самой большой угрозой для Запада, может еще больше встряхнуть технологический сектор во всем мире на фоне гонки между Китаем и США за доминирование в области ИИ.
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Источник:
Reuters
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Комментарии

kardigan
+3900
kardigan
Ну чтож, неплохо. Доминацию запада давно уже пора прижать.
Сегодня в 11:13
#
+42
makc80
Доминирование по русски, «я сказал, что не вылезу из под кровати, значит не вылезу»)))
2 часа назад в 11:47
#
kardigan
+3900
kardigan
В этом и многом другом Путин молодец. Не каждый вот так сможет-идти вопреки многосотлетнему самотёку, который породил коррупцию и безнаказанность в России, а как следствие вседозволенность со стороны англосаксов и штатов в том числе.
Не всё то хорошее, что нам внушали десятилетия.
Схема, которую принял Китай, взяв за основу костяк устоев СССР работает ! Выводы могут сделать даже идиоты.
А минусов ставить можете сколь угодно-ваще по..😀
2 часа назад в 11:47
#
Илья Смирнов
+1
Илья Смирнов
Это действительно угроза для них, видно как они зашевелились по отношению к китайским действиям, а по отношению к российско- китайским и подавно.
час назад в 12:41
#

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