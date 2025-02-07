Большая угроза для Запада: Путин поручил взять в оборот DeepSeek





Китайская нейронка показала себя лучше американской. Китайская нейронка показала себя лучше американской. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Поскольку Россия и Китай укрепляют сотрудничество в сфере технологий, Владимир Путин поручил Сбербанку активно развивать ИИ совместно с Китаем и странами БРИКС.По словам заместителя председателя правления Сбера Александра Ведяхина, DeepSeek лучше GigaChat MAX в научных задачах, но в банковском секторе российский ИИ все еще конкурирует на равных.Кроме того компания показала наилучший результат при меньших затратах, чем это было у американских конкурентов.Источник считает, что потенциальный альянс в области ИИ между Россией и Китаем, который Вашингтон называет самой большой угрозой для Запада, может еще больше встряхнуть технологический сектор во всем мире на фоне гонки между Китаем и США за доминирование в области ИИ.