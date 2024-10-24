Больше не больно: Google Календарь получил долгожданное обновление

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Поработали над внешним видом ПК-версии и добавили новый режим.Если вы работаете по ночам, то наверняка страдали от ослепляющего белого полотна в Google Календаре, яркость которого невозможно приглушить. Похоже, компания наконец-то услышала мольбы пользователей и созрела до «ночного режима». Теперь в меню настроек можно выбрать темную или светлую тему, либо разрешить приложению подстраиваться под расцветку системы. Найти ее просто: кликаем шестеренку на верхней панели и выбираем пункт «Внешний вид».Также Google переработали айдентику «Календаря» под единый стиль Material You. Угловатый дизайн панелей и окон скруглили и придали голубоватый фон, иконки управления и шрифты стали разборчивее.Обновление развертывается постепенно и в течение двух недель «прилетит» всем пользователям.