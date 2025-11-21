Top.Mail.Ru

Больше не премиум: Apple скоро завалит полки магазинов дешёвыми гаджетами

Фархад

Apple

Авторитетный инсайдер и аналитик GF Securities Джефф Пу поделился информацией о планах Apple по выпуску доступных моделей iPhone, iPad и Mac в начале следующего года.

По словам Пу, к весне нас ждут iPhone 17e, iPad 12-го поколения и MacBook на мобильном чипе. Он также подчеркнул, что бюджетный ноутбук получит уже устаревший чип A18 Pro от iPhone 16 Pro, вышедшего в 2024 году. Кроме того, девайс получит 13-дюймовый дисплей и будет доступен в серебристом, синем, розовом и жёлтом цветах, как и iPad. Цена на такой MacBook составит от $699 до $899, но Apple может пойти на компромиссы, например, использовать устаревший дизайн, только 8 ГБ оперативной памяти и всего один порт USB-C.

Согласно инсайду, iPhone 17e предложит чип A19, селфи-камеру на 18 Мп с Center Stage и модем Apple C1, а большинство других характеристик останутся неизменными по сравнению с iPhone 16e. Ещё одно нововведение — Dynamic Island вместо чёлки в верхней части дисплея.

Для iPad 12-го поколения изменений в дизайне не ожидается, но Apple обновит его начинку и установит чип A18, что позволит девайсу поддерживать функции Apple Intelligence.

Похоже, стратегия компании действительно изменилась, поэтому весной Apple будет выпускать только бюджетные девайсы, а осенью — флагманские.
1
Источник:
MacRumors
Комментарии

kardigan
+4273
kardigan
Выбросят конструкторы, собранные из залежалых компонентов, только вот цены точно не бросовые будут-это точно не в стиле apple.
2 часа назад в 19:57
#
Вася Вотафаков
+6478
Вася Вотафаков
Давайте сразу и айфон 4s на перевыпуск 😆
час назад в 21:09
#
YABLOKOFON
+360
YABLOKOFON Mers
Ещё и на iOS 6 тоже бы взял 😅
48 минут назад
#
+186
Gabriel
В принципе было бы логично побороться за долю рынка доступным ценником.
Недорогой входной билет в экосистему нужен на каждый вид продукта Эппл
Смартфон, планшет, ноутбук, колонка , часы, наушники, десктоп.
час назад в 21:14
#
Вася Вотафаков
+6478
Вася Вотафаков Gabriel
Так это логично как 2 + 2. Выпускаешь премиум, середнячка и по низу рынка тоже надо пройти.
час назад в 21:18
#