Больше не премиум: Apple скоро завалит полки магазинов дешёвыми гаджетами

Авторитетный инсайдер и аналитик GF Securities Джефф Пу поделился информацией о планах Apple по выпуску доступных моделей iPhone, iPad и Mac в начале следующего года.
Согласно инсайду, iPhone 17e предложит чип A19, селфи-камеру на 18 Мп с Center Stage и модем Apple C1, а большинство других характеристик останутся неизменными по сравнению с iPhone 16e. Ещё одно нововведение — Dynamic Island вместо чёлки в верхней части дисплея.
Для iPad 12-го поколения изменений в дизайне не ожидается, но Apple обновит его начинку и установит чип A18, что позволит девайсу поддерживать функции Apple Intelligence.
Похоже, стратегия компании действительно изменилась, поэтому весной Apple будет выпускать только бюджетные девайсы, а осенью — флагманские.