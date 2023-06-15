Больше никаких AltStore! Apple запретила установку «левых» приложений через дыру в «Почте» macOS

Фархад
AltStore
Фото: Android Gram

Ещё во время анонса macOS Monterey в 2021 году Apple представила платформу MailKit, которую разработчики могут использовать для создания современных и безопасных расширений для нативного почтового приложения на Mac. Параллельно с этим компания заявила о прекращении поддержки устаревших типов плагинов и, похоже, пришло время с ними попрощаться.

Разработчики AltStore (альтернативного магазина приложений) сегодня заявили, что в macOS Sonoma их расширение не работает. В связи с этим пользователи больше не смогут устанавливать специальные профили для загрузки приложений, недоступных в App Store.

Новые расширения MailKit более безопасны, но они предлагают ограниченную функциональность по сравнению с устаревшими подключаемыми плагинами.
К счастью некоторых пользователей, в macOS Ventura и более старых версиях ПО AltStore продолжит работать. Кроме того, разработчики обещают придумать новый метод установки профиля магазина к релизу macOS Sonoma, который состоится осенью.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Ken Kennedy
+62
Ken Kennedy
Есть Sidestore один раз установить, и обновлять без компа, с спец файлом через vpn
19 минут назад
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