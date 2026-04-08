Больше никаких фронталок: этот экран Insta360 раскроет съёмку на iPhone на максимум

Фархад


Популярный производитель камер Insta360 решил попасть в новый тренд и выпустил девайс под названием Snap. Это компактный экран, который крепится к задней панели iPhone с помощью MagSafe и позволяет использовать основную камеру для съёмки с полным обзором себя.

Раньше такие вещи выпускали в основном китайские ноунеймы, но теперь производством занялся довольно крупный и популярный бренд.

По характеристикам Insta360 Snap предлагает 3,5-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой 4K. Он подключается напрямую к смартфону через порт USB-C и работает без отдельной зарядки. По сути, это полноценное зеркало экрана: можно видеть кадр в реальном времени, управлять съемкой и использовать любые приложения камеры.



Помимо базовой версии, компания выпустила версию с подсветкой — она предлагает три режима цвета и пять уровней яркости, что полезно при съемке в темноте. В комплекте с Insta360 Snap идёт защитный кейс. Кстати, аксессуар можно использовать не только с iPhone, но и с Android-устройствами.

Insta360 Snap уже продаётся в некоторых странах по цене $79,99 за базовую версию и $89,99 за модель с подсветкой.
Источник:
9to5
