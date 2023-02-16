Больше никаких гаджетов и девайсов: Госдума приняла закон о запрете использования иностранных слов





Во втором и третьем чтении в Госдуме был принят законопроект о защите русского языка от слов, заимствованных из других языков. Он обретёт форму закона, как только будет одобрен Советом Федерации и президентом РФ (а это почти наверняка произойдёт).



Документ вносит поправки в федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» и, как указывают депутаты, призван повысить значимость русского языка как государственного на всей территории РФ, а также усилить контроль за его соблюдением госслужащими и прочими гражданами.



Закон определяет, что нормы современного литературного русского языка фиксируются словарями, учебниками и справочниками. Его использование станет обязательным в образовательной сфере, государственный и муниципальных системах, а также в информации для потребителей товаров и услуг. Если где-либо присутствует текст на иностранном языке, будет необходим перевод этого текста на русский шрифтом такого же размера, типа и цвета.



При использовании русского языка как государственного станет недопустимым отклонение от законодательно установленных норм, то есть использование иностранных и заимствованных слов, для которых существуют русскоязычные варианты. В то же время для некоторых сфер (например, реклама, СМИ, творческие произведения, профессиональные публикации и документы) будет сделано послабление — здесь, вероятно, по-прежнему можно будет использовать иностранные слова.



«Есть первая сфера употребления обязательно без всяких оговорок и есть несколько сфер, такие как исполнение произведений, СМИ, реклама, где могут быть особенности осуществления деятельности», — уточнила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

