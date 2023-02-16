Больше никаких гаджетов и девайсов: Госдума приняла закон о запрете использования иностранных слов

Александр



Во втором и третьем чтении в Госдуме был принят законопроект о защите русского языка от слов, заимствованных из других языков. Он обретёт форму закона, как только будет одобрен Советом Федерации и президентом РФ (а это почти наверняка произойдёт).

Документ вносит поправки в федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» и, как указывают депутаты, призван повысить значимость русского языка как государственного на всей территории РФ, а также усилить контроль за его соблюдением госслужащими и прочими гражданами.

Закон определяет, что нормы современного литературного русского языка фиксируются словарями, учебниками и справочниками. Его использование станет обязательным в образовательной сфере, государственный и муниципальных системах, а также в информации для потребителей товаров и услуг. Если где-либо присутствует текст на иностранном языке, будет необходим перевод этого текста на русский шрифтом такого же размера, типа и цвета.

При использовании русского языка как государственного станет недопустимым отклонение от законодательно установленных норм, то есть использование иностранных и заимствованных слов, для которых существуют русскоязычные варианты. В то же время для некоторых сфер (например, реклама, СМИ, творческие произведения, профессиональные публикации и документы) будет сделано послабление — здесь, вероятно, по-прежнему можно будет использовать иностранные слова.

«Есть первая сфера употребления обязательно без всяких оговорок и есть несколько сфер, такие как исполнение произведений, СМИ, реклама, где могут быть особенности осуществления деятельности», — уточнила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

+71
Newcomer
Ну тогда слова: Президент, Мэр, Конституция, Демократия и т.д. тоже надо запретить.
2 часа назад в 18:32
#
+314
d’Autriche Newcomer
Демократия запрещена же много лет)
час назад в 20:10
#
+4544
Carter_Mayers
Клоуны, делать нех когда, начинают выдумывать очередной факап. Чем больше дури и запретов, тем больше вероятность получить ровно противоположный результат
2 часа назад в 18:35
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+51
denisba
Надо подумать как лучше: яблочко или огрызок..
2 часа назад в 19:09
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YABLOKOFON
+117
YABLOKOFON
Какой же это кринж
час назад в 20:06
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