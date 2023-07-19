Больше никаких неожиданных списаний. Депутаты запретят их законодательно

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Госдума начала рассматривать новый законопроект, запрещающий онлайн-сервисам списывать с пользователей деньги без предупреждения и возможности отказаться от подписки. Документ внесёт правки в закон «О защите прав потребителей».



Законодатели планируют обязать онлайн-сервисы не менее чем за сутки оповещать пользователя о предстоящем списании средств за подписку. В оповещении должны быть указаны сумма, дата списания и ссылка, по которой можно отменить подписку. Следить за тем, как сервисы исполняют требование законодательства в этой части, будет Роскомнадзор.



Как отмечают депутаты, в настоящее время онлайн-сервисы в основной массе не оповещают о списаниях, из-за чего расходы зачастую становятся неприятным сюрпризом. Это происходит, когда человек оформил бесплатную пробную подписку и не собирался продлевать её или вообще забыл о ней и не пользовался сервисом.



В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 марта 2024 года. На начальном этапе в нём не предусмотрено наказания за отсутствие уведомлений о списаниях, но оно может быть введено, если сервисы будут игнорировать новую норму.

