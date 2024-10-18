Больше никаких школьников на электросамокатах: в России запретят ездить на СИМ до 16 лет

Представители Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста, дептранса Москвы и депутаты Госдумы решили повысить минимальный возраст для пользования электросамокатами, пишут «Известия».
Сейчас ездить на электросамокатах могут лица старше 14 лет, но уже скоро для езды на средствах индивидуальной мобильности потребуются водительские права. Их категория пока не уточняется. Минимальный возраст повысят до 16 лет, как и для мотоциклов и мопедов.
Стоит отметить, что многие сервисы кикшеринга уже ограничивают возраст для пользователей СИМ — арендовать электросамокаты можно с 18 лет.
«Анализ безопасности дорожного движения и правоприменительной практики показал: повышение возраста с 14 до 16 лет для лиц, использующих для передвижения СИМ по проезжей части, обосновано», — отметил Минтранс РФ.
Помимо этого, власти хотят запретить передвижение на самокатах по тротуарам и проезжей части.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.