﻿Больше никаких скидок? Маркетплейсам запретят проводить распродажи без одобрения продавцов

Александр


Минэкономразвития предложило Правительству РФ принять норму, запрещающую маркетплейсам снижать цены на товары, которые выставлены на продажу, но принадлежат не им, а сторонним продавцам. Не секрет, что в настоящее время маркетплейсы самовольно назначают скидки в периоды проведения распродаж, из-за чего некоторые продавцы торгуют в минус и получают убытки, что вызывает у них недовольство.

В министерстве считают, что маркетплейсы должны получать прямое согласие продавцов на предоставление скидок. При этом бездействие продавца не может считаться согласием, то есть, если он не подтвердил применение скидки, цена снижаться не должна. Иными словами, маркетплейс при проведении распродажи обязан опросить каждого продавца, предложив им сделать скидки, и может снизить цены только на те товары, которые решит продать дешевле сам продавец.

Минэкономразвития также предлагает отделить на маркетплейсах товары иностранного производства и маркировать их. В ведомстве считают, что это позволит увеличить спрос на отечественную продукцию и увеличить доходы российских производителей. В ближайшее время Правительство рассмотрит инициативы Минэкономразвития и либо одобрит их, либо вернёт на доработку.

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Комментарии

+165
acinatnas
"отделить на маркетплейсах товары иностранного производства и маркировать их. В ведомстве считают, что это позволит увеличить спрос на отечественную продукцию"
С ЧЕГО ВДРУГ???
Сегодня в 13:04
#
YABLOKOFON
+310
YABLOKOFON
Как маркировка увеличит спрос на то чего нет?
Сегодня в 13:08
#
+182
просто дед YABLOKOFON
Как , как…
Как введение налога на бездетность повысит рождаемость ?
Вы как будто забываете кто там сидит и кто это все придумывает 🙄
16 минут назад
#

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