Больше половины пользователей «Авито» договариваются о сделках во внутреннем мессенджере

Александр


Общение в защищенном мессенджере стало самым популярным способом связи у пользователей «Авито» в 2023 году. Доля первичных контактов в мессенджере «Авито» составила 55% от общего числа контактов между пользователями. Каждый день на платформе создается почти 4 млн новых чатов.

Самый быстрый рост показали онлайн-звонки внутри приложения: их популярность выросла вдвое и составила 15% от общего числа контактов. Оставшиеся 30% контактов приходятся на GSM-звонки через защищенный номер.

«Наша главная цель — обеспечить безопасность и удобство общения для пользователей „Авито“.  Сегодня 100% контактов между пользователями платформы начинается через сервисы, позволяющие защитить личные данные и максимально повысить прозрачность сделки. Внутренний мессенджер „Авито“ сегодня имеет полный набор функций, необходимых для полноценного обсуждения и реализации сделки: возможность отправлять фото и видео, быстро переходить к заключению сделки через „Авито Доставку“ или онлайн-бронирование, оставлять отзыв после завершения общения. Общение внутри платформы позволяет нам максимально обезопасить продавца и покупателя и прийти на помощь, если что-то пойдет не так», — сказал Евгений Троицкий, руководитель продукта кластера коммуникации.

Алгоритмы встроенного мессенджера «Авито» умеют блокировать фишинговые ссылки и предупреждают о потенциально небезопасных действиях — например, попытке поделиться личными данными. 

Защита номера позволяет скрыть номера всех частных продавцов и защитить их от спама и других нецелевых звонков.

Онлайн-звонки внутри платформы «Авито» помогают сохранить в тайне личные контактные данные обеих сторон сделки. Вместо них высвечивается имя пользователя на платформе, его рейтинг и заголовок объявления, по которому совершается звонок. 

Ключевые правила безопасности при совершении онлайн покупок:

1. Общение следует вести только внутри платформы с помощью защищенных инструментов и не переходить в сторонние мессенджеры. Это защитит ваши личные данные и позволит избежать неудачного опыта. 

2. Не переходите по незнакомым ссылкам из сторонних мессенджеров и почты

3.Не передавайте никому свои личные данные: номер телефона, банковской карты, CVV/CVC-код, адрес, данные паспорта, скриншоты из личного кабинета. 

4. Выбирайте продавца или исполнителя, который готов получить оплату по факту, или пользуйтесь сервисами «безопасной сделки», например — «Авито Доставкой» или онлайн-бронированием.
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