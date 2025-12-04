Большинство людей никогда не увидят главную фишку дисплея iPhone 17, и вот почему

Фото: Apple



Компания Apple установила в линейку iPhone 17 новый дисплей с особым покрытием, но оценить его не сможет большинство пользователей по очень банальной причине. Подробности в 9to5Mac.

«Ceramic Shield 2 имеет новое покрытие, разработанное Apple, которое в 3 раза устойчивее к царапинам и имеет улучшенные антибликовые свойства для уменьшения бликов», — Apple.



Однако новое исследование показало, что наклееное на дисплей защитное стекло сводит к нулю антибликовый эффект, то есть главная фишка новой «керамики» фактически становится бесполезной. Поскольку большинство пользователей переживают за сохранность дисплея и не пользуются айфоном без защитного стекла, по-настоящему оценить новый антиблик смогут лишь единицы.

Согласно источнику, речь идет о Ceramic Shield 2. Новая технология отображения доступна на iPhone 17, iPhone 17 Pro и Pro Max, а также iPhone Air. И если раньше она отвечала исключительно за прочность, то теперь появилась еще одна фича: