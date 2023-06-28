Большой гид по VK Fest 2023 в Санкт-Петербурге: как не пропустить самое интересное

Артем
RfyCbQihbJM.jpg

1 и 2 июля крупнейший фестиваль на открытом воздухе пройдёт в своём родном городе — Санкт-Петербурге. Из этого подробного гида можно узнать, что будет происходить на VK Fest и какие площадки посетить жителям и гостям Северной столицы.

VK Fest вновь собирает десятки тысяч зрителей в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Гостей ждут выступления популярных исполнителей, восходящих звёзд, а также активности от блогеров: юмористические шоу, автограф-сессии, дискуссии, музыкальные номера, специальные выпуски и розыгрыши подарков. Звездные спикеры из Знание.Лекторий выступят с познавательными лекциями. Также можно заглянуть в следующие тематические локации: «Технологии», «Видеоигры», «Семья», «Драйв», «Творчество», «Развлечения», «Спорт», «Косплей» и партнёрские площадки.

yWvFOph-pjE.jpg

В приложении VK Fest будет размещаться актуальная программа, так вы не пропустите самое интересное. Там же есть раздел с квестами за выполнение которых можно выиграть фирменный мерч.

Каких музыкантов послушать на фестивале

WJ0AEpyO1_s.jpg

На Синей сцене VK Fest выступят популярные артисты, 
которые уже завоевали любовь широкой аудитории:

  • ANNA ASTI;
  • МОТ;
  • Dabro; 
  • Ramil’;
  • Лолита;
  • ELMAN;
  • Andro;
  • TONI;
  • MONA;
  • HammAli & Navai;
  • Mary Gu;
  • IOWA;
  • L’One; 
  • JONY;
  • «Иванушки International»;
  • Zivert;
  • Элджей;
  • Seville (Artik & Asti);
  • Мари Краймбрери; 
  • GAYAZOV$ BROTHER$;
  • Ваня Дмитриенко;
  • FEDUK.


На Белой сцене гостей фестиваля будут ждать герои альтернативной сцены: 

  • Big Baby Tape;
  • SALUKI;
  • Wildways;
  • Boulevard Depo;
  • INSTASAMKA;
  • Антоха МС;
  • LOVV66;
  • HELLA HILLZ;
  • Aarne;
  • Эрика Лундмоен;
  • Kamazz;
  • Хаски;
  • Платин;
  • OG Buda;
  • Мэйби Бэйби;
  • ANIKV;
  • VERBEE;
  • Коста Лакоста;
  • LYRIQ;
  • SQWOZ BAB;
  • Тринадцать карат.

На Фиолетовой сцене выступят самые модные фрешмены: 

  • КУОК;
  • Zventa Sventana;
  • Тося Чайкина;
  • Green Apelsin;
  • Luverance;
  • КРИМИ КРАЙ;
  • Myqeed;
  • HOLLYFLAME;
  • Levandowskiy & SCHE;
  • Фейгин;
  • Никита Киоссе;
  • Наша Таня;
  • «видеокассета твоих 
  • родителей»;
  • Дима Пермяков;
  • «мытищи в огне»;
  • «нееет, ты что»;
  • 3.56 am;
  • Тима Акимов;
  • ISMA;
  • Basiaga. 


На отдельной сцене Радио Рекорд выступят диджеи: 

iWmx-nwvTRg.jpg

  • Swanky Tunes;
  • BYOR;
  • DJ M.E.G.;
  • DJ Groove;
  • ZAPRAVKA;
  • DJ DIMIXER;
  • KTO DJ?;
  • ZeSKULLZ;
  • Biicla;
  • VOLAC;
  • Filatov & Karas;
  • DJ FEEL.


Какие блогеры выступят на фестивале

srtru.jpg

Помимо выступлений и автограф-сессий, зрителей ждёт множество активностей. Они увидят, как блогеры будут отвечать на вопросы школьной программы, получать за это оценки и выполнять необычные задания, узнают их секреты в играх «Я никогда не» и «Напиток правды», вместе со звёздами будут соревноваться за гигантский кубок и увидят кумиров в необычных ситуациях. Также гостей ждут розыгрыши подарков и призы за участие в конкурсах.

В зоне блогеров на VK Fest в Петербурге выступят:

  • Роман Каграманов;
  • MILANA STAR;
  • Валя Карнавал;
  • Юля Гаврилина;
  • Алексей Столяров;
  • veydi_rush;
  • Yan Dilan;
  • Настя Рыжик;
  • Настя Кош;
  • Chanderland;
  • Kristi Krime;
  • Аня Ищук;
  • Dimasblog;
  • Соня SLEEPY;
  • Katya Golysheva;
  • Germanglas;
  • ФРОСЯ;
  • Милана Хаметова;
  • Егорик;
  • ДАНИК;
  • Супер Стас; 
  • ЯЯНА и другие.

В первый день фестиваля на блогерской сцене зажигательные хиты представит 
MILANA STAR, а Роман Каграманов в своём новом амплуа артиста порадует зрителей 
свежими синглами. Также на сцене вместе с другими хедлайнерами выступит команда 
The Hype House Rus. Во второй день VK Fest Милана Хаметова споёт для гостей и 
ответит на их вопросы. Блогер Yan Dilan проведёт интерактивные игры, исполнит гимн 
фестиваля вместе со зрителями и представит своё альтер эго.

Какие знаменитости выступят в лектории

q44yy.jpg

Хедлайнерами Знание.Лекторий 1 июля станут генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, актёр Дмитрий Харатьян, главный редактор журнала «Правила жизни» Сергей Минаев и редакция телеграм-канала «Антиглянец», блогер SNAILKICK, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, заслуженный артист России Борис Смолкин и модератор — директор и художественный руководитель театра «Приют комедианта» Виктор Минков. О современном стендапе расскажет комик и резидент шоу Stand Up Иван Абрамов.

2 июля модератором лектория одной из встреч будет продюсер ресторанной премии Where to Eat Ирина Тиусонина. О новых трендах в ресторанном бизнесе расскажут ресторатор Антон Пинский и сооснователь ресторанов Dreamteam & CEO Алексей Буров. Красоту обсудят историк моды Анатоль Вовк и бьюти-блогер Оля RedAutumn. Также аудиовизуальный художник и автор инсталляций «Друзья Петербурга» Артём Мороз поговорит с ведущим программы «Утро. Самое лучшее» на НТВ Евгением Вяхиревым про жизнь, любовь и их отражение в цифровом искусстве.

Также с лекциями выступит полузащитник ФК «Зенит» Андрей Мостовой и спортивный комментатор Денис Казанский. День завершат Евгений Чебатков и Расул Чабдаров и их стендап-проект «История на ночь: мемы русского интернета».

Зона «Технологии»

HWatLL7--vw.jpg

В этой локации любителей современных технологий ждут развлекательные и робототехнические активности, тренажёры по управлению дронами, симулятор полётов, а также площадка с разговорным искусственным интеллектом, чат-ботами и голосовыми роботами.

Гости VK Fest также смогут увидеть выставку современного нейроискусства от компании и технологии на основе ИИ. На территории фестиваля будет ходить настоящий робо-пёс, а в завершении для зрителей «станцуют» два электрокара Tesla.

Зона «Видеоигры»

C_IxSXH_XzY.jpg

В локации для геймеров гостей ждут турниры по видеоиграм, на площадке «Варпоинт» можно поиграть в VR-шлемах, а для фанатов ретроигр посетить компьютерный клуб «Кот».

На площадке Skillbox пройдут геймерские турниры с призами. Много активностей подготовила команда IGM: на стенде IGM & Cooler Master пройдёт серия чемпионатов по играм Mortal Kombat, Quake 3, «Шрек-2» и соревнования по скоростной сборке и разборке ПК. В клубе 1shot состоится турнир по CS:GO, а VK Play представит зону стрима в духе 60-х, с прохождением Atomic Heart в режиме «Хардкор».

Зона «Семья»

0o0sT6OwKtU.jpg

Для юных гостей VK Fest подготовил насыщенную программу. На площадке СТС Kids они попрыгают на батуте в виде Кота Кубокота и выиграют подарки в автомате-хваталке. «Волшебный мир» подготовил детские мастер-классы по лепке и созданию украшений, а специалисты Библиотек Московского района вместе с детьми напишут книгу с помощью нейросети. Вместе с героями «Простоквашино» дети будут раскрашивать картинки, мастерить поделки и временные тату, проходить полосу препятствий, выполнять мультзарядку и напишут себе письмо в будущее.

Дети сыграют в робофутбол, решат гигантскую головоломку, выстроят дженгу и сразятся в настольные игры от системы кружков «Фрактал». На огромном батуте от «Мельницы» можно встретится с любимыми персонажами из мультсериалов: Лунтиком, Барбоскиными, тремя богатырями. Детей ждёт мастер-класс по шахматам от «Учи.ру», игра в квиддич от «Магического экспресса», сюжетные игры от «Хаглара», шоу мыльных пузырей, ростовые куклы, выступления и автограф-сессии блогеров Насти Кош, Alenka Star Be, Маши LIL_P, Марьяны Локель, Бэтси и других.

Зона «Драйв» 

tMQRZoE8eyY.jpg

В этой зоне команда BassMile организует выставку машин, оснащённых мощным звуком. А Roshe Racing покажет двигатель внутреннего сгорания, совместно с «Ралли Клубом» продемонстрирует спортивные авто и позволит каждому почувствовать себя пилотом болида в гоночном симуляторе.

Зрители также смогут увидеть выставку автомобилей Ford от «Форд Маркет» и Subaru от Subaru Club. Кроме того, FZM устроит показательные заезды на мотоциклах, а профессиональная спортивная команда «На Угле» разыграет крутые призы.

Зона «Творчество»

-IXvshRsOvA.jpg

Любителей творчества ждут мастер-классы, лекции, квизы и другие активности. Эрмитаж проведёт реконструкцию рыцарских турниров в костюмах, организует ярмарку, а также представит тактильную модель одного из своих экспонатов. Русский музей проведёт выступление, на его площадке можно будет поучаствовать в создании коллажа. А театр ЦЕХЪ научит гостей делать куклы и порадует спектаклями.

Мини-лекции, интерактивы и квесты представят Литературный музей «ХХ век», Лермонтовка, Digital Opera Saint-Petersburg. Также зрителей ждёт литературное караоке и зона книгообмена от Библиотеки Гоголя, загадки от нейросети, которые подготовила Библиотека Маяковского, тематические аттракционы от Киностудии имени М. Горького и многое другое.

Зона «Развлечения»

9oFTQ9ZP2K4.jpg

Гостей VK Fest в этой локации ждёт множество развлечений — от спокойных и интеллектуальных до активных и соревновательных. Alibi проведёт детективную игру, 
GAGA организует настольные игры, «Вудпарк» — зону деревянных игр, а «Мозгобойня» — квиз-сессию с караоке. Также канал «Кинеко» представит азиатскую 
развлекательную площадку и фотозону, а Санкт-Петербургский планетарий — выездной планетарий, лабораторию опытов и телескопы. Цирк на Фонтанке порадует зрителей выступлением иллюзиониста.

Кроме того, участников фестиваля ждут битвы на мягком оружии и с водяными пистолетам, мобильный верёвочный парк и скалодром от центра «Энергия Высоты», стрельба из безопасного лука, мини-игры по лазертагу, мини-квест и другие развлечения.

Зона «Спорт»

KPZhl1XD1G4.jpg

Любители активного образа жизни научиться полезным упражнениям и попробовать себя в разных видах спорта: в хоккее, боксе, регби, пляжном волейболе и футболе. Также гостей ждёт экстрим-зона с соревнованиями по BMX, скейтборду, роликам и самокатам.

Клуб «Попутный ветер» научит гостей обращаться с кайтом и поможет освоить азы сёрфинга, на танцевальной площадке пройдут жаркие сражения от ДВИЖЕНИЕ Battle.

Зона «Косплей»

r6fMIX_Wo8c.jpg

В этой зоне гости фестиваля смогут перенестись во вселенные любимых комиксов, кино, сериалов и видеоигр. Каждый получит возможность окунуться в мир «Властелина колец», «Алисы в Стране чудес», Warhammer, Mad Max, «Атаки титанов», инди-хорроров и ретроаниме.

В 2023 году VK Fest станет самым масштабным развлекательным событием лета: он будет длиться целый месяц и пройдёт в пяти городах страны. Во Владивостоке и Новосибирске фестиваль уже собрал десятки тысяч зрителей, после Санкт-Петербурга он пройдёт 8 июля в Сириусе (Сочи), а также 15 и 16 июля в Москве. 

Билеты в ограниченном количестве доступны на vkfest.ru.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Хедлайнерами Знание.Лекторий на VK Fest станут Артемий Лебедев, Сергей Минаев, Фёдор Конюхов, Карина Истомина и другие знаменитости
Баста станет хедлайнером VK Fest в Москве
ВКонтакте и Burger Heroes создали «трендовый» бургер по рецепту нейросети

Рекомендации

Рекомендации

Обои с эффектом глубины: большая подборка
Мошенники сменили тактику: банковские карты россиян их больше не интересуют
ChatGPT помог москвичу «пробить» владельцев 250 телефонов
Представлены безрамочные QLED-телевизоры TCL 2023 года. Цены очень приятные

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии