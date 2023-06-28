Большой гид по VK Fest 2023 в Санкт-Петербурге: как не пропустить самое интересное

1 и 2 июля крупнейший фестиваль на открытом воздухе пройдёт в своём родном городе — Санкт-Петербурге. Из этого подробного гида можно узнать, что будет происходить на VK Fest и какие площадки посетить жителям и гостям Северной столицы.
VK Fest вновь собирает десятки тысяч зрителей в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Гостей ждут выступления популярных исполнителей, восходящих звёзд, а также активности от блогеров: юмористические шоу, автограф-сессии, дискуссии, музыкальные номера, специальные выпуски и розыгрыши подарков. Звездные спикеры из Знание.Лекторий выступят с познавательными лекциями. Также можно заглянуть в следующие тематические локации: «Технологии», «Видеоигры», «Семья», «Драйв», «Творчество», «Развлечения», «Спорт», «Косплей» и партнёрские площадки.
В приложении VK Fest будет размещаться актуальная программа, так вы не пропустите самое интересное. Там же есть раздел с квестами за выполнение которых можно выиграть фирменный мерч.
Каких музыкантов послушать на фестивале
На Синей сцене VK Fest выступят популярные артисты,
которые уже завоевали любовь широкой аудитории:
- ANNA ASTI;
- МОТ;
- Dabro;
- Ramil’;
- Лолита;
- ELMAN;
- Andro;
- TONI;
- MONA;
- HammAli & Navai;
- Mary Gu;
- IOWA;
- L’One;
- JONY;
- «Иванушки International»;
- Zivert;
- Элджей;
- Seville (Artik & Asti);
- Мари Краймбрери;
- GAYAZOV$ BROTHER$;
- Ваня Дмитриенко;
- FEDUK.
На Белой сцене гостей фестиваля будут ждать герои альтернативной сцены:
- Big Baby Tape;
- SALUKI;
- Wildways;
- Boulevard Depo;
- INSTASAMKA;
- Антоха МС;
- LOVV66;
- HELLA HILLZ;
- Aarne;
- Эрика Лундмоен;
- Kamazz;
- Хаски;
- Платин;
- OG Buda;
- Мэйби Бэйби;
- ANIKV;
- VERBEE;
- Коста Лакоста;
- LYRIQ;
- SQWOZ BAB;
- Тринадцать карат.
На Фиолетовой сцене выступят самые модные фрешмены:
- КУОК;
- Zventa Sventana;
- Тося Чайкина;
- Green Apelsin;
- Luverance;
- КРИМИ КРАЙ;
- Myqeed;
- HOLLYFLAME;
- Levandowskiy & SCHE;
- Фейгин;
- Никита Киоссе;
- Наша Таня;
- «видеокассета твоих
- родителей»;
- Дима Пермяков;
- «мытищи в огне»;
- «нееет, ты что»;
- 3.56 am;
- Тима Акимов;
- ISMA;
- Basiaga.
На отдельной сцене Радио Рекорд выступят диджеи:
- Swanky Tunes;
- BYOR;
- DJ M.E.G.;
- DJ Groove;
- ZAPRAVKA;
- DJ DIMIXER;
- KTO DJ?;
- ZeSKULLZ;
- Biicla;
- VOLAC;
- Filatov & Karas;
- DJ FEEL.
Какие блогеры выступят на фестивале
Помимо выступлений и автограф-сессий, зрителей ждёт множество активностей. Они увидят, как блогеры будут отвечать на вопросы школьной программы, получать за это оценки и выполнять необычные задания, узнают их секреты в играх «Я никогда не» и «Напиток правды», вместе со звёздами будут соревноваться за гигантский кубок и увидят кумиров в необычных ситуациях. Также гостей ждут розыгрыши подарков и призы за участие в конкурсах.
В зоне блогеров на VK Fest в Петербурге выступят:
- Роман Каграманов;
- MILANA STAR;
- Валя Карнавал;
- Юля Гаврилина;
- Алексей Столяров;
- veydi_rush;
- Yan Dilan;
- Настя Рыжик;
- Настя Кош;
- Chanderland;
- Kristi Krime;
- Аня Ищук;
- Dimasblog;
- Соня SLEEPY;
- Katya Golysheva;
- Germanglas;
- ФРОСЯ;
- Милана Хаметова;
- Егорик;
- ДАНИК;
- Супер Стас;
- ЯЯНА и другие.
В первый день фестиваля на блогерской сцене зажигательные хиты представит
MILANA STAR, а Роман Каграманов в своём новом амплуа артиста порадует зрителей
свежими синглами. Также на сцене вместе с другими хедлайнерами выступит команда
The Hype House Rus. Во второй день VK Fest Милана Хаметова споёт для гостей и
ответит на их вопросы. Блогер Yan Dilan проведёт интерактивные игры, исполнит гимн
фестиваля вместе со зрителями и представит своё альтер эго.
Какие знаменитости выступят в лектории
Хедлайнерами Знание.Лекторий 1 июля станут генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, актёр Дмитрий Харатьян, главный редактор журнала «Правила жизни» Сергей Минаев и редакция телеграм-канала «Антиглянец», блогер SNAILKICK, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, заслуженный артист России Борис Смолкин и модератор — директор и художественный руководитель театра «Приют комедианта» Виктор Минков. О современном стендапе расскажет комик и резидент шоу Stand Up Иван Абрамов.
2 июля модератором лектория одной из встреч будет продюсер ресторанной премии Where to Eat Ирина Тиусонина. О новых трендах в ресторанном бизнесе расскажут ресторатор Антон Пинский и сооснователь ресторанов Dreamteam & CEO Алексей Буров. Красоту обсудят историк моды Анатоль Вовк и бьюти-блогер Оля RedAutumn. Также аудиовизуальный художник и автор инсталляций «Друзья Петербурга» Артём Мороз поговорит с ведущим программы «Утро. Самое лучшее» на НТВ Евгением Вяхиревым про жизнь, любовь и их отражение в цифровом искусстве.
Также с лекциями выступит полузащитник ФК «Зенит» Андрей Мостовой и спортивный комментатор Денис Казанский. День завершат Евгений Чебатков и Расул Чабдаров и их стендап-проект «История на ночь: мемы русского интернета».
Зона «Технологии»
В этой локации любителей современных технологий ждут развлекательные и робототехнические активности, тренажёры по управлению дронами, симулятор полётов, а также площадка с разговорным искусственным интеллектом, чат-ботами и голосовыми роботами.
Гости VK Fest также смогут увидеть выставку современного нейроискусства от компании и технологии на основе ИИ. На территории фестиваля будет ходить настоящий робо-пёс, а в завершении для зрителей «станцуют» два электрокара Tesla.
Зона «Видеоигры»
В локации для геймеров гостей ждут турниры по видеоиграм, на площадке «Варпоинт» можно поиграть в VR-шлемах, а для фанатов ретроигр посетить компьютерный клуб «Кот».
На площадке Skillbox пройдут геймерские турниры с призами. Много активностей подготовила команда IGM: на стенде IGM & Cooler Master пройдёт серия чемпионатов по играм Mortal Kombat, Quake 3, «Шрек-2» и соревнования по скоростной сборке и разборке ПК. В клубе 1shot состоится турнир по CS:GO, а VK Play представит зону стрима в духе 60-х, с прохождением Atomic Heart в режиме «Хардкор».
Зона «Семья»
Для юных гостей VK Fest подготовил насыщенную программу. На площадке СТС Kids они попрыгают на батуте в виде Кота Кубокота и выиграют подарки в автомате-хваталке. «Волшебный мир» подготовил детские мастер-классы по лепке и созданию украшений, а специалисты Библиотек Московского района вместе с детьми напишут книгу с помощью нейросети. Вместе с героями «Простоквашино» дети будут раскрашивать картинки, мастерить поделки и временные тату, проходить полосу препятствий, выполнять мультзарядку и напишут себе письмо в будущее.
Дети сыграют в робофутбол, решат гигантскую головоломку, выстроят дженгу и сразятся в настольные игры от системы кружков «Фрактал». На огромном батуте от «Мельницы» можно встретится с любимыми персонажами из мультсериалов: Лунтиком, Барбоскиными, тремя богатырями. Детей ждёт мастер-класс по шахматам от «Учи.ру», игра в квиддич от «Магического экспресса», сюжетные игры от «Хаглара», шоу мыльных пузырей, ростовые куклы, выступления и автограф-сессии блогеров Насти Кош, Alenka Star Be, Маши LIL_P, Марьяны Локель, Бэтси и других.
Зона «Драйв»
В этой зоне команда BassMile организует выставку машин, оснащённых мощным звуком. А Roshe Racing покажет двигатель внутреннего сгорания, совместно с «Ралли Клубом» продемонстрирует спортивные авто и позволит каждому почувствовать себя пилотом болида в гоночном симуляторе.
Зрители также смогут увидеть выставку автомобилей Ford от «Форд Маркет» и Subaru от Subaru Club. Кроме того, FZM устроит показательные заезды на мотоциклах, а профессиональная спортивная команда «На Угле» разыграет крутые призы.
Зона «Творчество»
Любителей творчества ждут мастер-классы, лекции, квизы и другие активности. Эрмитаж проведёт реконструкцию рыцарских турниров в костюмах, организует ярмарку, а также представит тактильную модель одного из своих экспонатов. Русский музей проведёт выступление, на его площадке можно будет поучаствовать в создании коллажа. А театр ЦЕХЪ научит гостей делать куклы и порадует спектаклями.
Мини-лекции, интерактивы и квесты представят Литературный музей «ХХ век», Лермонтовка, Digital Opera Saint-Petersburg. Также зрителей ждёт литературное караоке и зона книгообмена от Библиотеки Гоголя, загадки от нейросети, которые подготовила Библиотека Маяковского, тематические аттракционы от Киностудии имени М. Горького и многое другое.
Зона «Развлечения»
Гостей VK Fest в этой локации ждёт множество развлечений — от спокойных и интеллектуальных до активных и соревновательных. Alibi проведёт детективную игру,
GAGA организует настольные игры, «Вудпарк» — зону деревянных игр, а «Мозгобойня» — квиз-сессию с караоке. Также канал «Кинеко» представит азиатскую
развлекательную площадку и фотозону, а Санкт-Петербургский планетарий — выездной планетарий, лабораторию опытов и телескопы. Цирк на Фонтанке порадует зрителей выступлением иллюзиониста.
Кроме того, участников фестиваля ждут битвы на мягком оружии и с водяными пистолетам, мобильный верёвочный парк и скалодром от центра «Энергия Высоты», стрельба из безопасного лука, мини-игры по лазертагу, мини-квест и другие развлечения.
Зона «Спорт»
Любители активного образа жизни научиться полезным упражнениям и попробовать себя в разных видах спорта: в хоккее, боксе, регби, пляжном волейболе и футболе. Также гостей ждёт экстрим-зона с соревнованиями по BMX, скейтборду, роликам и самокатам.
Клуб «Попутный ветер» научит гостей обращаться с кайтом и поможет освоить азы сёрфинга, на танцевальной площадке пройдут жаркие сражения от ДВИЖЕНИЕ Battle.
Зона «Косплей»
В этой зоне гости фестиваля смогут перенестись во вселенные любимых комиксов, кино, сериалов и видеоигр. Каждый получит возможность окунуться в мир «Властелина колец», «Алисы в Стране чудес», Warhammer, Mad Max, «Атаки титанов», инди-хорроров и ретроаниме.
В 2023 году VK Fest станет самым масштабным развлекательным событием лета: он будет длиться целый месяц и пройдёт в пяти городах страны. Во Владивостоке и Новосибирске фестиваль уже собрал десятки тысяч зрителей, после Санкт-Петербурга он пройдёт 8 июля в Сириусе (Сочи), а также 15 и 16 июля в Москве.
Билеты в ограниченном количестве доступны на vkfest.ru.