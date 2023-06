Большой гид по VK Fest 2023 в Санкт-Петербурге: как не пропустить самое интересное

Каких музыкантов послушать на фестивале

ANNA ASTI;

МОТ;

Dabro;

Ramil’;

Лолита;

ELMAN;

Andro;

TONI;

MONA;

HammAli & Navai;

Mary Gu;

IOWA;

L’One;

JONY;

«Иванушки International»;

Zivert;

Элджей;

Seville (Artik & Asti);

Мари Краймбрери;

GAYAZOV$ BROTHER$;

Ваня Дмитриенко;

FEDUK.

Big Baby Tape;

SALUKI;

Wildways;

Boulevard Depo;

INSTASAMKA;

Антоха МС;

LOVV66;

HELLA HILLZ;

Aarne;

Эрика Лундмоен;

Kamazz;

Хаски;

Платин;

OG Buda;

Мэйби Бэйби;

ANIKV;

VERBEE;

Коста Лакоста;

LYRIQ;

SQWOZ BAB;

Тринадцать карат.

КУОК;

Zventa Sventana;

Тося Чайкина;

Green Apelsin;

Luverance;

КРИМИ КРАЙ;

Myqeed;

HOLLYFLAME;

Levandowskiy & SCHE;

Фейгин;

Никита Киоссе;

Наша Таня;

«видеокассета твоих

родителей»;

Дима Пермяков;

«мытищи в огне»;

«нееет, ты что»;

3.56 am;

Тима Акимов;

ISMA;

Basiaga.

Swanky Tunes;

BYOR;

DJ M.E.G.;

DJ Groove;

ZAPRAVKA;

DJ DIMIXER;

KTO DJ?;

ZeSKULLZ;

Biicla;

VOLAC;

Filatov & Karas;

DJ FEEL.





Какие блогеры выступят на фестивале

Роман Каграманов;

MILANA STAR;

Валя Карнавал;

Юля Гаврилина;

Алексей Столяров;

veydi_rush;

Yan Dilan;

Настя Рыжик;

Настя Кош;

Chanderland;

Kristi Krime;

Аня Ищук;

Dimasblog;

Соня SLEEPY;

Katya Golysheva;

Germanglas;

ФРОСЯ;

Милана Хаметова;

Егорик;

ДАНИК;

Супер Стас;

ЯЯНА и другие.

Какие знаменитости выступят в лектории

Зона «Технологии»

Зона «Видеоигры»

Зона «Семья»

Зона «Драйв»

Зона «Творчество»

Зона «Развлечения»

Зона «Спорт»

Зона «Косплей»

1 и 2 июля крупнейший фестиваль на открытом воздухе пройдёт в своём родном городе — Санкт-Петербурге. Из этого подробного гида можно узнать, что будет происходить на VK Fest и какие площадки посетить жителям и гостям Северной столицы.VK Fest вновь собирает десятки тысяч зрителей в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Гостей ждут выступления популярных исполнителей, восходящих звёзд, а также активности от блогеров: юмористические шоу, автограф-сессии, дискуссии, музыкальные номера, специальные выпуски и розыгрыши подарков. Звездные спикеры из Знание.Лекторий выступят с познавательными лекциями. Также можно заглянуть в следующие тематические локации: «Технологии», «Видеоигры», «Семья», «Драйв», «Творчество», «Развлечения», «Спорт», «Косплей» и партнёрские площадки. приложении VK Fest будет размещаться актуальная программа, так вы не пропустите самое интересное. Там же есть раздел с квестами за выполнение которых можно выиграть фирменный мерч.НаVK Fest выступят популярные артисты,которые уже завоевали любовь широкой аудитории:Нагостей фестиваля будут ждать герои альтернативной сцены:Навыступят самые модные фрешмены:На отдельной сценевыступят диджеи:Помимо выступлений и автограф-сессий, зрителей ждёт множество активностей. Они увидят, как блогеры будут отвечать на вопросы школьной программы, получать за это оценки и выполнять необычные задания, узнают их секреты в играх «Я никогда не» и «Напиток правды», вместе со звёздами будут соревноваться за гигантский кубок и увидят кумиров в необычных ситуациях. Также гостей ждут розыгрыши подарков и призы за участие в конкурсах.В зоне блогеров на VK Fest в Петербурге выступят:В первый день фестиваля на блогерской сцене зажигательные хиты представитMILANA STAR, а Роман Каграманов в своём новом амплуа артиста порадует зрителейсвежими синглами. Также на сцене вместе с другими хедлайнерами выступит командаThe Hype House Rus. Во второй день VK Fest Милана Хаметова споёт для гостей иответит на их вопросы. Блогер Yan Dilan проведёт интерактивные игры, исполнит гимнфестиваля вместе со зрителями и представит своё альтер эго.Хедлайнерами Знание.Лекторий 1 июля станут генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, актёр Дмитрий Харатьян, главный редактор журнала «Правила жизни» Сергей Минаев и редакция телеграм-канала «Антиглянец», блогер SNAILKICK, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, заслуженный артист России Борис Смолкин и модератор — директор и художественный руководитель театра «Приют комедианта» Виктор Минков. О современном стендапе расскажет комик и резидент шоу Stand Up Иван Абрамов.2 июля модератором лектория одной из встреч будет продюсер ресторанной премии Where to Eat Ирина Тиусонина. О новых трендах в ресторанном бизнесе расскажут ресторатор Антон Пинский и сооснователь ресторанов Dreamteam & CEO Алексей Буров. Красоту обсудят историк моды Анатоль Вовк и бьюти-блогер Оля RedAutumn. Также аудиовизуальный художник и автор инсталляций «Друзья Петербурга» Артём Мороз поговорит с ведущим программы «Утро. Самое лучшее» на НТВ Евгением Вяхиревым про жизнь, любовь и их отражение в цифровом искусстве.Также с лекциями выступит полузащитник ФК «Зенит» Андрей Мостовой и спортивный комментатор Денис Казанский. День завершат Евгений Чебатков и Расул Чабдаров и их стендап-проект «История на ночь: мемы русского интернета».В этой локации любителей современных технологий ждут развлекательные и робототехнические активности, тренажёры по управлению дронами, симулятор полётов, а также площадка с разговорным искусственным интеллектом, чат-ботами и голосовыми роботами.Гости VK Fest также смогут увидеть выставку современного нейроискусства от компании и технологии на основе ИИ. На территории фестиваля будет ходить настоящий робо-пёс, а в завершении для зрителей «станцуют» два электрокара Tesla.В локации для геймеров гостей ждут турниры по видеоиграм, на площадке «Варпоинт» можно поиграть в VR-шлемах, а для фанатов ретроигр посетить компьютерный клуб «Кот».На площадке Skillbox пройдут геймерские турниры с призами. Много активностей подготовила команда IGM: на стенде IGM & Cooler Master пройдёт серия чемпионатов по играм Mortal Kombat, Quake 3, «Шрек-2» и соревнования по скоростной сборке и разборке ПК. В клубе 1shot состоится турнир по CS:GO, а VK Play представит зону стрима в духе 60-х, с прохождением Atomic Heart в режиме «Хардкор».Для юных гостей VK Fest подготовил насыщенную программу. На площадке СТС Kids они попрыгают на батуте в виде Кота Кубокота и выиграют подарки в автомате-хваталке. «Волшебный мир» подготовил детские мастер-классы по лепке и созданию украшений, а специалисты Библиотек Московского района вместе с детьми напишут книгу с помощью нейросети. Вместе с героями «Простоквашино» дети будут раскрашивать картинки, мастерить поделки и временные тату, проходить полосу препятствий, выполнять мультзарядку и напишут себе письмо в будущее.Дети сыграют в робофутбол, решат гигантскую головоломку, выстроят дженгу и сразятся в настольные игры от системы кружков «Фрактал». На огромном батуте от «Мельницы» можно встретится с любимыми персонажами из мультсериалов: Лунтиком, Барбоскиными, тремя богатырями. Детей ждёт мастер-класс по шахматам от «Учи.ру», игра в квиддич от «Магического экспресса», сюжетные игры от «Хаглара», шоу мыльных пузырей, ростовые куклы, выступления и автограф-сессии блогеров Насти Кош, Alenka Star Be, Маши LIL_P, Марьяны Локель, Бэтси и других.В этой зоне команда BassMile организует выставку машин, оснащённых мощным звуком. А Roshe Racing покажет двигатель внутреннего сгорания, совместно с «Ралли Клубом» продемонстрирует спортивные авто и позволит каждому почувствовать себя пилотом болида в гоночном симуляторе.Зрители также смогут увидеть выставку автомобилей Ford от «Форд Маркет» и Subaru от Subaru Club. Кроме того, FZM устроит показательные заезды на мотоциклах, а профессиональная спортивная команда «На Угле» разыграет крутые призы.Любителей творчества ждут мастер-классы, лекции, квизы и другие активности. Эрмитаж проведёт реконструкцию рыцарских турниров в костюмах, организует ярмарку, а также представит тактильную модель одного из своих экспонатов. Русский музей проведёт выступление, на его площадке можно будет поучаствовать в создании коллажа. А театр ЦЕХЪ научит гостей делать куклы и порадует спектаклями.Мини-лекции, интерактивы и квесты представят Литературный музей «ХХ век», Лермонтовка, Digital Opera Saint-Petersburg. Также зрителей ждёт литературное караоке и зона книгообмена от Библиотеки Гоголя, загадки от нейросети, которые подготовила Библиотека Маяковского, тематические аттракционы от Киностудии имени М. Горького и многое другое.Гостей VK Fest в этой локации ждёт множество развлечений — от спокойных и интеллектуальных до активных и соревновательных. Alibi проведёт детективную игру,GAGA организует настольные игры, «Вудпарк» — зону деревянных игр, а «Мозгобойня» — квиз-сессию с караоке. Также канал «Кинеко» представит азиатскуюразвлекательную площадку и фотозону, а Санкт-Петербургский планетарий — выездной планетарий, лабораторию опытов и телескопы. Цирк на Фонтанке порадует зрителей выступлением иллюзиониста.Кроме того, участников фестиваля ждут битвы на мягком оружии и с водяными пистолетам, мобильный верёвочный парк и скалодром от центра «Энергия Высоты», стрельба из безопасного лука, мини-игры по лазертагу, мини-квест и другие развлечения.Любители активного образа жизни научиться полезным упражнениям и попробовать себя в разных видах спорта: в хоккее, боксе, регби, пляжном волейболе и футболе. Также гостей ждёт экстрим-зона с соревнованиями по BMX, скейтборду, роликам и самокатам.Клуб «Попутный ветер» научит гостей обращаться с кайтом и поможет освоить азы сёрфинга, на танцевальной площадке пройдут жаркие сражения от ДВИЖЕНИЕ Battle.В этой зоне гости фестиваля смогут перенестись во вселенные любимых комиксов, кино, сериалов и видеоигр. Каждый получит возможность окунуться в мир «Властелина колец», «Алисы в Стране чудес», Warhammer, Mad Max, «Атаки титанов», инди-хорроров и ретроаниме.В 2023 году VK Fest станет самым масштабным развлекательным событием лета: он будет длиться целый месяц и пройдёт в пяти городах страны. Во Владивостоке и Новосибирске фестиваль уже собрал десятки тысяч зрителей, после Санкт-Петербурга он пройдёт 8 июля в Сириусе (Сочи), а также 15 и 16 июля в Москве.Билеты в ограниченном количестве доступны на vkfest.ru.