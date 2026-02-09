«Бомбилы» вернулись: москвичи нашли альтернативу дорогому такси



Рост тарифов на такси в Москве Рост тарифов на такси в Москве привёл к возрождению нелегальных пассажирских перевозок. После январских снегопадов цены на поездки существенно выросли и не вернулись к прежним значениям, из-за чего для многих жителей столицы регулярные поездки на официальном такси стали финансово обременительными. В качестве альтернативы горожане всё чаще стали использовать частный извоз.

В отдалённых микрорайонах, таких как Южное Бутово, набирают популярность закрытые чаты для коллективных поездок. Попасть в такие сообщества можно только по рекомендации. В них водители-частники согласовывают маршруты с группами пассажиров, что позволяет снизить стоимость проезда. Например, отправка двух детей в школу может обходиться в 300–350 рублей с человека. У станций метро вновь появляются стихийные стоянки частных автомобилей. Пассажиры выбирают этих перевозчиков из-за более низких цен и простоты оформления поездки. Такая практика напоминает систему «бомбил», распространённую в 1990-е годы. Отсутствие формальностей, характерных для агрегаторов, привлекает водителей: нет комиссии, можно не платить налоги (хотя это наказуемо), не нужно оформлять лицензию, проходить техосмотр и медосмотр, покупать специальную страховку.Эксперты прогнозируют дальнейший рост тарифов на официальные услуги такси на 20–30% в ближайшие два года. Ожидается структурное разделение рынка на легальный сегмент для корпоративных клиентов и альтернативные способы перевозок для экономящих пассажиров. Самоорганизация пассажиров и водителей в закрытых сообществах сочетает черты карпулинга и частного извоза.