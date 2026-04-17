Борьба с VPN привела к падению продаж на маркетплейсах

Пользователи российских маркетплейсов, интернет-магазинов и сервисов доставки еды жалуются на невозможность просмотра товаров и оформления заказов при включённом VPN. При попытке зайти на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» и другие популярные площадки появляются уведомления с просьбой отключить средства обхода блокировок. В некоторых случаях страницы товаров не загружаются или отображаются не полностью. Проблемы возникают при переходе по ссылкам из заблокированных или замедленных в РФ социальных сетей и мессенджеров.

Причиной ограничений стали рекомендации Министерства цифрового развития, разосланные крупным интернет-компаниям в конце марта 2026 года. На совещании с представителями более 20 организаций, включая Wildberries, Ozon, «Яндекс», VK, «Сбер» и другие, глава ведомства Максут Шадаев поручил до 15 апреля внедрить механизмы выявления и ограничения доступа для пользователей с включённым VPN. За неисполнение компаниям грозит лишение IT-аккредитации, что влечёт потерю налоговых льгот, а для сотрудников — отказ в IT-ипотеке и отсрочке от службы армии.Маркетплейсы оперативно отреагировали на новые требования. Wildberries и Ozon начали показывать пользователям предупреждающие сообщения, а в некоторых случаях — полностью блокировать доступ при активном VPN. Аналогичные ограничения затронули и другие сервисы: банковские приложения, онлайн-кинотеатры, агрегаторы такси и доставки еды. Технические специалисты отмечают, что точное определение VPN-соединения, особенно на устройствах Apple, остаётся очень сложной задачей.По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, крупные российские платформы из-за снижения конверсии в покупки будут терять до 15 млрд рублей ежегодно. Особенно уязвимой оказалась рекламная модель блогеров: их аудитория прееходит по ссылкам, но сталкивается с блокировкой доступа к товарам и не может приобретать их.Эксперты сходятся во мнении, что пользователи со временем адаптируются к новым условиям: рутинной привычкой, отработанной на уровне автоматизма, станет включение VPN для доступа к иностранным ресурсам и его отключение перед посещением российских приложений и сайтов.