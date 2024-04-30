Boston Dynamics окончательно «особачила» робота. Выглядит потрясно!

Олег

Spot


Компания Boston Dynamics поделилась новым видеороликом с танцующим робопсом в костюме. Выглядит всё это довольно необычно.

Видео снято в честь международного дня танца. На нем две робособаки Spot пляшут друг напротив друга, при этом одну из них нарядили в забавный костюм лохматой голубой собаки. В таком обличье большинство движений робопса действительно становятся очень похожи на собачьи — точнее, напоминают пса в компьютерной графике из очередного мультфильма Pixar.

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Движения роботов были созданы с помощью нового ПО Choreographer, которое Boston Dynamics создала специально для этой цели. По заявлению самой компании, инструмент разработан, чтобы «ликвидировать разрыв между творческим процессом традиционного хореографа и техническим процессом программирования робота». С помощью Choreographer робопса даже можно заставить разговаривать. 

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Источник:
Digital Trends
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Комментарии

+4468
Gabriel
У этой «игрушки» просто безграничный военный потенциал.
Опаснейшая вещь.
Сегодня в 15:12
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