Boston Dynamics окончательно «особачила» робота. Выглядит потрясно!



Компания Boston Dynamics поделилась новым видеороликом с танцующим робопсом в костюме. Выглядит всё это довольно необычно.



Видео снято в честь международного дня танца. На нем две робособаки Spot пляшут друг напротив друга, при этом одну из них нарядили в забавный костюм лохматой голубой собаки. В таком обличье большинство движений робопса действительно становятся очень похожи на собачьи — точнее, напоминают пса в компьютерной графике из очередного мультфильма Pixar.











Движения роботов были созданы с помощью нового ПО Choreographer, которое Boston Dynamics создала специально для этой цели. По заявлению самой компании, инструмент разработан, чтобы «ликвидировать разрыв между творческим процессом традиционного хореографа и техническим процессом программирования робота». С помощью Choreographer робопса даже можно заставить разговаривать.