Бот поддержки «Тинькофф-банка» прессанул клиентку за несуществующий кредит. Его наглость поражает!

Олег

Тинькофф

Фото: grodno24

Клиентка «Тинькофф-банка» опубликовала в Twitter скриншоты своего общения с чат-ботом Олегом. Диалог получился крайне странным.

Девушка с ником @stminchuk опубликовала несколько скриншотов из чата с официальным ботом поддержки «Тинькофф» Олегом. На снимках бот настойчиво выбивает из клиентки платеж 455 рублей по кредиту, который она не брала. В ответ на попытки перейти на живого оператора бот продолжает удерживать разговор и не отдает его службе поддержки. 

Тинькофф

Тинькофф

Всё началось со списания с сим-карты «Тинькофф Мобайл» 145,47 рублей в пользу кредита, который девушка не брала, а при попытке выяснить причину списания автоматика начала «быковать». Формулировки, которые применяет робот, удивляют: это настоящая социальная инженерия, с давлением на совесть, шантажом, иногда даже разговор напоминает «постановку на счетчик». В итоге живой оператор всё-таки подключился и вернул пострадавшей на 100 рублей больше, чем было удержано роботом. 

Тинькофф

Всё это похоже на технический сбой в работе чат-бота и самого «Тинькофф», однако сам факт наличия подобных красноречивых паттернов у робота наводит на размышления. 

-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Twitter
Cсылки по теме:
Почему от «Тинькофф» перестали приходить push-уведомления на iPhone и как это исправить
«Тинькофф» снизил проценты на остаток и по накопительным счетам
«Тинькофф» возвращает деньги, а затем вгоняет клиентов в минус и включает рассрочку

Рекомендации

Рекомендации

В Android появится долгожданное нововведение. На iOS такое в принципе невозможно
Wildberries заподозрили в продаже наркотиков. Дилер и покупатели почти не палились
Wildberries сделал платной ещё одну услугу. Учтите, когда будете забирать следующий заказ
Стало известно, что за «наркотик» продавался на Wildberries и сколько на нём заработали продавцы

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Volnorez Uraganov
+92
Volnorez Uraganov
Вот одна из многих причин почему я ни разу в жизни не пользовался кредитами , вся эта кредитная система никуда не годится , помимо больших процентов ,еще и вот такое как в статье происходит ,
час назад в 16:29
#