Бот поддержки «Тинькофф-банка» прессанул клиентку за несуществующий кредит. Его наглость поражает!

Клиентка «Тинькофф-банка» опубликовала в Twitter скриншоты своего общения с чат-ботом Олегом. Диалог получился крайне странным.Девушка с ником @stminchuk опубликовала несколько скриншотов из чата с официальным ботом поддержки «Тинькофф» Олегом. На снимках бот настойчиво выбивает из клиентки платеж 455 рублей по кредиту, который она не брала. В ответ на попытки перейти на живого оператора бот продолжает удерживать разговор и не отдает его службе поддержки.Всё началось со списания с сим-карты «Тинькофф Мобайл» 145,47 рублей в пользу кредита, который девушка не брала, а при попытке выяснить причину списания автоматика начала «быковать». Формулировки, которые применяет робот, удивляют: это настоящая социальная инженерия, с давлением на совесть, шантажом, иногда даже разговор напоминает «постановку на счетчик». В итоге живой оператор всё-таки подключился и вернул пострадавшей на 100 рублей больше, чем было удержано роботом.Всё это похоже на технический сбой в работе чат-бота и самого «Тинькофф», однако сам факт наличия подобных красноречивых паттернов у робота наводит на размышления.