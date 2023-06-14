Brabus представил комбо для настоящих мужчин. Вы просто обязаны его захотеть

Олег

Brabus

Фото: Brabus
Ателье Brabus представило «мужской» сет Stealth Green стоимостью 1,4 млн евро. О нем рассказали на auto.ru.

Согласно источнику, тюнинг-ателье Brabus разработало комплект из трех «предметов»: спортивный катер, внедорожник Mercedes Benz G-Class и эксклюзивные часы. «Мужской» сет выполнен в единой цветовой стилистике, которая соответствует названию — Stealth Green.

Катер Brabus Shadow 900 Stealth Green способен двигаться со скоростью до 111 км/ч при помощи двух моторов V8 Mercury Marine 4,6 литров каждый. Их суммарная мощность составляет 900 л.с. Интерьер выделяется бежевой кожей особой фактуры — она идентична на катере и в «гелике».

Фото: Brabus
Фото: Brabus

Фото: Brabus
Фото: Brabus

Фото: Brabus
Фото: Brabus

Полноприводный Mercedes Benz G-Wagen представлен в модификации Brabus 800. Под его капотом скрывается четырехлитровый V8 мощностью 800 л.с., правда максимальная скорость ограничена 210 км/ч из-за покрышек. Снаружи авто получил брендовый обвес и элементы из карбона, а также лебедку для «комплектного» катера. 22-дюймовые колеса и расширения арок дополняют брутальный внешний вид. К слову, «гелик» можно купить и отдельно — за 718 тысяч евро.

Фото: Brabus
Фото: Brabus

Фото: Brabus
Фото: Brabus

Фото: Brabus
Фото: Brabus

Фото: Brabus
Фото: Brabus

Что касается часов, то это Panerai Submersible S Brabus Verde Militare Edition, изготовленные из материала Carbotech — он легче титана, но имеет его свойства. Часы водонипроницаемы, выдерживают погружение до 300 метров и тоже продаются отдельно — за 50 тысяч евро. 

Фото: Brabus
Фото: Brabus

Фото: Brabus
Фото: Brabus

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Источник:
auto.ru
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Комментарии

tellurian
+4888
tellurian
Кому обязан и почему?
2 часа назад в 12:43
#
+8
Felix Kot
прицеп то че не придумали…куда катер вытаскивать)
6 минут назад
#
Вася Вотафаков
+5447
Вася Вотафаков
С таким мотором катер вполне мог бы и по суше передвигаться, таща за собой брабус 🤣
минуту назад
#