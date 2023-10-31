Браузер Chrome получил скрытую, но очень полезную фишку из Safari на iOS



Компания Google обновила свой браузер Chrome для iPhone. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, главным нововведением нового Chrome на iOS стало расположение адресной строки браузера. Ранее она всегда и безальтернативно находилась в верхней части дисплея, но теперь её опционально можно переместить вниз. Каждый выберет себе наиболее удобный вариант.







Чтобы расположить адресную строку в нижней части дисплея, удерживайте её, а потом выберите соответствующий пункт. Напомним, что Safari на iPhone некоторое время назад тоже обзавелся возможностью переместить этот элемент в низ окна.