Браузер Dia с искусственным интеллектом теперь доступен на Mac бесплатно

Фархад

dia

Разработчики из The Browser Company официально выпустили ИИ-браузер Dia для всех пользователей Mac. С июня он находился в закрытом бета-тестировании.

По сути, Dia — очередной браузер будущего с элементами искусственного интеллекта, интегрированный в чат-интерфейс. Он поддерживает систему «Навыков» (Skills), позволяющую автоматизировать повседневные задачи, например, написание текстов, проверка фактов и анализ истории просмотров.

Пользователи могут обращаться к открытым вкладкам прямо через чат, добавлять вложения и использовать функцию памяти (Memory), которая помогает Dia запоминать изменения со временем. Для студентов предусмотрены отдельные инструменты, превращающие конспекты и материалы в карточки и тесты.

Браузер работает на macOS 14 и выше. Его можно установить только на компьютеры Mac с чипами Apple Silicon. Помимо бесплатной версии, есть подписка Pro за $20 в месяц с расширенным набором функций. Скачать браузер можно на официальном сайте The Browser Company.
