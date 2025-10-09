Браузер Dia с искусственным интеллектом теперь доступен на Mac бесплатно

Разработчики из The Browser Company официально выпустили ИИ-браузер Dia для всех пользователей Mac. С июня он находился в закрытом бета-тестировании.
Пользователи могут обращаться к открытым вкладкам прямо через чат, добавлять вложения и использовать функцию памяти (Memory), которая помогает Dia запоминать изменения со временем. Для студентов предусмотрены отдельные инструменты, превращающие конспекты и материалы в карточки и тесты.
Браузер работает на macOS 14 и выше. Его можно установить только на компьютеры Mac с чипами Apple Silicon. Помимо бесплатной версии, есть подписка Pro за $20 в месяц с расширенным набором функций. Скачать браузер можно на официальном сайте The Browser Company.