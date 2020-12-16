Firefox

Mozilla выпустила Firefox 84 с нативной поддержкой компьютеров Mac на процессоре M1. Разработчики также рассказали о значительных улучшениях производительности по сравнению с предыдущей версией браузера.

По данным Mozilla, новый Firefox запускается более чем в 2,5 раза быстрее, а веб-приложения теперь в два раза быстрее реагируют. Если вы используете Mac с чипом M1, разработчики рекомендуют полностью перезапустить браузер после обновления. Mozilla обещает не только более высокую производительность, но и повышение времени автономной работы. Firefox 84 является последней версией, поддерживающей Adobe Flash.

Apple недавно поделилась списком популярных приложений, оптимизированных для процессора M1 и доступных в Mac App Store. В перечень вошли: ixelmator Pro, Adobe Lightroom, Affinity Designer, Darkroom, Fantastical, OmniFocus, BBEdit, Instapaper и Twitter. По словам компании, эти программы теперь работают быстрее и умеют намного больше.

Напомним, Apple в прошлом месяце выпустила первую линейку компьютеров на базе процессора собственной разработки M1. В неё вошли: 13-дюймовый MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini.


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