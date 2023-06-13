Браузер Microsoft Edge оказался «с сюрпризом». Это вообще отключается?!

Олег

Edge


Браузер Microsoft Edge уличили в подозрительном поведении во время работы. Об этом пишет Neowin.

Согласно источнику, продвинутые пользователи обратили внимание, что Edge отправляет на сервера Microsoft все изображения, которые пользователь просматривает онлайн. Всё дело во встроенной функции улучшения качества картинок на сайтах — браузер начал масштабировать их на сервере вместо локальной обработки прямо на устройстве.

Самое подозрительное в этой ситуации — функция включена по умолчанию. К счастью, её можно отключить и избавиться от глаза «большого брата».

Как отключить «улучшайзер» изображений в Edge:

  • Откройте браузер, а в нем «Настройки» → «Конфиденциальность, поиск и службы»
  • Найдите строку «Улучшать изображения»
  • Отключите тумблер.

Сообщается, что в будущем Microsoft предоставит более гибкие настройки для этой функции и позволит запрещать отправку изображений с определенных сайтов на сервер. 

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Neowin
Cсылки по теме:
Как максимально быстро очистить историю в Chrome, Edge и Safari
Браузер Microsoft Edge поймали на неприкрытой слежке за пользователями
ChatGPT вскрыл хитрый обман Microsoft в Windows 11

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi представила умный аквариум Mijia Smart Fish Tank. Он очень дешёвый, но поразительно уникальный
Народ победил Wildberries — маркетплейс сдался окончательно
Visa и MasterCard из Казахстана оказались бесполезными. Теперь их проще выкинуть
ChatGPT дали $100, чтобы он создал бизнес с нуля. Вот что из этого получилось

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии