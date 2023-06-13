Браузер Microsoft Edge оказался «с сюрпризом». Это вообще отключается?!

Откройте браузер, а в нем «Настройки» → «Конфиденциальность, поиск и службы»

Найдите строку «Улучшать изображения»

Отключите тумблер.

Браузер Microsoft Edge уличили в подозрительном поведении во время работы. Об этом пишет Neowin.Согласно источнику, продвинутые пользователи обратили внимание, что Edge отправляет на сервера Microsoft все изображения, которые пользователь просматривает онлайн. Всё дело во встроенной функции улучшения качества картинок на сайтах — браузер начал масштабировать их на сервере вместо локальной обработки прямо на устройстве.Самое подозрительное в этой ситуации — функция включена по умолчанию. К счастью, её можно отключить и избавиться от глаза «большого брата».Как отключить «улучшайзер» изображений в Edge:Сообщается, что в будущем Microsoft предоставит более гибкие настройки для этой функции и позволит запрещать отправку изображений с определенных сайтов на сервер.