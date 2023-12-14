Браузер Opera получил «волшебную кнопку» — пользователи Chrome и Safari точно обзавидуются!



Opera добавила в свой браузер «тревожную кнопку». Релиз состоялся на официальном сайте.



Согласно источнику, речь идет о специальной функции, которая призвана скрыть от посторонних глаз, чем вы занимаетесь в интернете. По нажатию новой Panic Button Opera GX мгновенно закрывает все ваши вкладки и разворачивает «скучный» сайт для отвода глаз.







Пользователь может сам настроить адрес сайта, который будет служить «обманкой» при нажатии новой кнопки. Можно даже указать несколько сайтов, и они будут открываться одновременно для большей правдоподобности.







Чтобы Panic Button заработала, вам нужно скачать декабрьское обновление Opera 105.0.4970.46 и включить опцию Early Bird в настройках браузера. Подобной функции не предлагает ни один другой браузер.