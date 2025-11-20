Браузер Perplexity Comet наконец-то вышел на Android

Стартап Perplexity выпустил браузер Comet на базе искусственного интеллекта для пользователей Android-устройств. Приложение предлагает множество функций, включая встроенного нейросетевого помощника.
Как и в десктопной версии Comet, в Android-приложении можно использовать голосовой режим, чтобы обсуждать информацию во вкладках, а также попросить Perplexity сгенерировать сводку того, что вы видите. Синхронизация истории просмотра и закладок между мобильными и настольными приложениями Comet пока недоступна, но компания уже над этим работает.
В будущем разработчики Perplexity обещают добавить и другие возможности десктопной версии. Скачать Comet можно в Play Store.