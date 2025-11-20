Top.Mail.Ru

Браузер Perplexity Comet наконец-то вышел на Android

Фархад

comet

Стартап Perplexity выпустил браузер Comet на базе искусственного интеллекта для пользователей Android-устройств. Приложение предлагает множество функций, включая встроенного нейросетевого помощника.

Это один из первых крупных браузеров с ИИ, появившихся на мобильных устройствах. Напомним, ChatGPT Atlas пока доступен только на macOS, а Google добавила Gemini в десктопное и мобильное приложения Chrome, но в виде расширения.

Как и в десктопной версии Comet, в Android-приложении можно использовать голосовой режим, чтобы обсуждать информацию во вкладках, а также попросить Perplexity сгенерировать сводку того, что вы видите. Синхронизация истории просмотра и закладок между мобильными и настольными приложениями Comet пока недоступна, но компания уже над этим работает.

В будущем разработчики Perplexity обещают добавить и другие возможности десктопной версии. Скачать Comet можно в Play Store.
