Браузер Perplexity оказался ничем не лучше Chrome. На разработчиков подали в суд за обман

Олег

Фото: веб-сайт Comet

Нейросетевой браузер Perplexity оказался не до конца честным с пользователями в вопросе личных данных. Об этом пишет Ars Technica. 

Согласно источнику, работу браузера исследовали с помощью инструментов для разработчиков и оказалось, что он передает запросы пользователя в Google и Meta*. Всё, что человек вводит в ИИ-поисковик Perplexity и все ответы, которые он получает, отправляются этим компаниям, даже если в чатах есть информация, позволяющая идентифицировать личность. Более того, для пользователей без регистрации и подписки всё еще хуже: их диалоги с ИИ передаются по «URL-адресу, через который весь диалог может быть доступен третьим сторонам». 

Но самое неприятное даже не это. Браузер собирает и передает данные даже если включен «режим инкогнито», который как бы подразумевает анонимность и отсутствие следов. Против Perplexity подан иск, в котором утверждалось, что браузер передавал приватную информацию о пользователе Джоне Доу, в том числе финансовую и медицинскую. При этом компания ни разу не сообщала, что задействует рекламные трекеры техногигантов. 

Схожая проблема была и сохраняется в Chrome: там «инкогнито» никак не защищает пользователя, а лишь отключает локальное сохранение истории посещений, из-за чего на Google также подавали в суд. После этого компания изменила описание режима «инкогнито».  

* Компания Meta признана в РФ экстремистской, её деятельность запрещена
Источник:
Ars Technica
Вася Вотафаков
Кстати сам браузер вроде неплохой.
4 апреля 2026 в 17:27
