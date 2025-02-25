Браузер Safari стал максимально палевным в iOS 18.4

Фархад

safari

За последний год Apple в значительной степени прокачала браузер Safari для iPhone, iPad и Mac, но в iOS 18.4 beta 1 появилась новая функция, которая перечёркивает все эти плюсы.

Теперь при открытии каждой новой вкладки Safari и нажатию на адресную строку, iOS 18.4 автоматически отображает на экране всю недавнюю историю поиска. Для некоторых, возможно, эта функция будет полезной. Но большинство предпочитает не видеть историю поиска по каждому тапу на адресную строку.

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Вполне вероятно, что это просто неприятный баг, который Apple устранит в будущих бетах. Однако до тех пор это потенциальная проблема конфиденциальности, о которой следует знать, особенно, если вы иногда передаёте свой iPhone третьим лицам.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

kardigan
+3913
kardigan
Палево пацаны😃
Сегодня в 04:23
#
+1
V.Shuvalov
Если боитесь чтобы третьи лица (вообще зачем отдавать свой айфон комуто?!) увидят вашу историю посещения порносайтов — используйте для этого частный доступ... Все просто... Ну или если совсем лень — настройте очистку истории посещений...
Сегодня в 12:42
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