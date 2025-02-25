Браузер Safari стал максимально палевным в iOS 18.4







За последний год

За последний год Apple в значительной степени прокачала браузер Safari для iPhone , iPad и Mac, но в iOS 18.4 beta 1 появилась новая функция, которая перечёркивает все эти плюсы.

Теперь при открытии каждой новой вкладки Safari и нажатию на адресную строку, iOS 18.4 автоматически отображает на экране всю недавнюю историю поиска. Для некоторых, возможно, эта функция будет полезной. Но большинство предпочитает не видеть историю поиска по каждому тапу на адресную строку. Теперь при открытии каждой новой вкладки Safari и нажатию на адресную строку, iOS 18.4 автоматически отображает на экране всю недавнюю историю поиска. Для некоторых, возможно, эта функция будет полезной. Но большинство предпочитает не видеть историю поиска по каждому тапу на адресную строку. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Вполне вероятно, что это просто неприятный баг, который Apple устранит в будущих бетах. Однако до тех пор это потенциальная проблема конфиденциальности, о которой следует знать, особенно, если вы иногда передаёте свой iPhone третьим лицам.