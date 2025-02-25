Браузер Safari стал максимально палевным в iOS 18.4

За последний год Apple в значительной степени прокачала браузер Safari для iPhone, iPad и Mac, но в iOS 18.4 beta 1 появилась новая функция, которая перечёркивает все эти плюсы.
Теперь при открытии каждой новой вкладки Safari и нажатию на адресную строку, iOS 18.4 автоматически отображает на экране всю недавнюю историю поиска. Для некоторых, возможно, эта функция будет полезной. Но большинство предпочитает не видеть историю поиска по каждому тапу на адресную строку.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides