Браузер OneUI на смартфонах Samsung Galaxy получил две удобнейшие функции

Фото: SamMobile
Компания Samsung объявила о выходе свежей бета-версии браузера для смартфонов Galaxy. Информацию собрали в SamMobile.
Согласно источнику, новая бета-версия браузера Samsung Internet 23.0.0.22 тестирует два полезных нововведения, которые дополняют друг друга.
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- Во-первых, теперь браузер умеет хранить историю за последние 90 дней без ограничения количества записей. Ранее (до версии 21) Samsung Internet хранил лишь 500 записей, после чего затирал самые старые.
- Во-вторых, приложение научилось дозаполнять адреса сайтов, которые пользователь ранее уже посещал. Вкупе с первым нововведением вам придется гораздо реже набирать веб-адреса от начала до конца.
Скачать бета-версию Samsung Internet можно в магазинах Google Play Store и Galaxy Store. В ближайшие недели выйдет релизная версия для всех пользователей.
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