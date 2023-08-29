Браузер OneUI на смартфонах Samsung Galaxy получил две удобнейшие функции

Олег

Galaxy
Фото: SamMobile

Компания Samsung объявила о выходе свежей бета-версии браузера для смартфонов Galaxy. Информацию собрали в SamMobile.

Согласно источнику, новая бета-версия браузера Samsung Internet 23.0.0.22 тестирует два полезных нововведения, которые дополняют друг друга.

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  • Во-первых, теперь браузер умеет хранить историю за последние 90 дней без ограничения количества записей. Ранее (до версии 21) Samsung Internet хранил лишь 500 записей, после чего затирал самые старые.
  • Во-вторых, приложение научилось дозаполнять адреса сайтов, которые пользователь ранее уже посещал. Вкупе с первым нововведением вам придется гораздо реже набирать веб-адреса от начала до конца.

Скачать бета-версию Samsung Internet можно в магазинах Google Play Store и Galaxy Store. В ближайшие недели выйдет релизная версия для всех пользователей. 

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Источник:
SamMobile
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