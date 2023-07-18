Браузер Samsung Galaxy вышел на новый уровень. Пользователи Safari и Chrome обзавидуются



Компания Samsung начала тестировать ChatGPT внутри своего фирменного браузера для смартфонов Galaxy. Об этом пишет Lifehacker.



Согласно источнику, в приложении Samsung Internet Browser скоро появится встроенный чат-бот ChatGPT. Нейросеть должна будет помогать пользователю в поиске в анализе сетевой информации. Например, чат-бот будет сокращенно излагать суть текста на веб-странице, благодаря чему не придется даже на нее переходить. А еще он может использоваться как отдельный модуль поиска с отдельной вкладкой.







Упоминание ChatGPT в коде браузера обнаружили сторонние разработчики — сама Samsung пока не комментировала эту находку. Что касается Google Chrome и Apple Safari, то подобные функции для них пока даже не планируются. Вспомогательный чат-бот пока присутствует лишь в Microsoft Edge.