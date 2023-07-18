Браузер Samsung Galaxy вышел на новый уровень. Пользователи Safari и Chrome обзавидуются

Олег

Galaxy


Компания Samsung начала тестировать ChatGPT внутри своего фирменного браузера для смартфонов Galaxy. Об этом пишет Lifehacker.

Согласно источнику, в приложении Samsung Internet Browser скоро появится встроенный чат-бот ChatGPT. Нейросеть должна будет помогать пользователю в поиске в анализе сетевой информации. Например, чат-бот будет сокращенно излагать суть текста на веб-странице, благодаря чему не придется даже на нее переходить. А еще он может использоваться как отдельный модуль поиска с отдельной вкладкой.

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Упоминание ChatGPT в коде браузера обнаружили сторонние разработчики — сама Samsung пока не комментировала эту находку. Что касается Google Chrome и Apple Safari, то подобные функции для них пока даже не планируются. Вспомогательный чат-бот пока присутствует лишь в Microsoft Edge. 

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Источник:
Lifehacker
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Комментарии

+4724
Carter_Mayers
На счёт браузера от Самсунг сказать ничего не могу, хорош он или плох. А вот то что Сафари в принципе самый удобный из всех существующих, так это реальный факт. Сколько на планшетах/смартфонах не юзал всяких: Chrome, Mozilla, Opera, Puffin, Aloha, Yandex, Edge и многие другие, так не один не был так хорош, как родной. Возможно для устройств от Самсунг он реально хорош будет
Вчера в 19:41
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