Главным героем документальной короткометражки Chasing the Northern Lights стал популярный спортсмен и блогер Алексей Лихарев, преодолевший ультрамарафонскую дистанцию 130 км — от Мурманска до берега Баренцева моря. Съемочную команду возглавил режиссер Ладо Кватания и студия Hype, а за фоторепортаж отвечал Максим Авдеев. Со стороны музыкальной индустрии проект поддержал Леван Горозия, вдохновившийся историей Алексея и создавший трек в поддержку проекта.
Алексей Лихарев — ультрамарафонец и филантроп, для которого не существует непреодолимых препятствий. В прошлом он переболел раком крови, а сегодня вдохновляет беговое сообщество России. Испытывая себя на прочность в достижении спортивных результатов, Алексей хочет показать, что внутри каждого человека заложена огромная внутренняя сила.
«Болезнь — это сражение, в котором я победил. Каждый раз, когда мне становится тяжело, я вспоминаю, что было еще тяжелее, и это заставляет меня двигаться, несмотря ни на что», — рассказал Алексей Лихарев.Новый вызов и новая цель, которую поставил Алексей — пробежать марафон в условиях вечной мерзлоты. Его мечтой было увидеть северное сияние, из чего и родилась идея насладиться его видом во время забега. На то, чтобы преодолеть 130 километров за полярным кругом, у Алексея суммарно ушло 23 часа, 21 минута и 3 секунды.
При поддержке Beats в Мурманск отправилась команда, в которую вошли режиссер Ладо Кватания и певец Леван Горозия, посвятивший новый трек «Всё ещё жив» истории Алексея Лихарева, а также всем, кто испытывает трудности и переживает сложные жизненные моменты.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru