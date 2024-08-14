Бренд realme показал технологию самой быстрой в мире зарядки мощностью 320 Вт

Инновационная технология зарядки SuperSonic мощностью 320 Вт способна полностью зарядить аккумулятор емкостью 4420 мАч всего за 4 минуты.Бренд realme представил на ежегодном фан-фестивале в Китае в честь своего 6-летия инновационную технологию самой быстрой в мире зарядки. Зарядка SuperSonic мощностью 320 Вт достигает беспрецедентного прорыва в области мощности, безопасности и эффективности, выводя технологии быстрой зарядки на новый уровень и меняя пользовательский опыт во всей отрасли.Помимо технологии быстрой зарядки, realme также представила шесть инноваций в трех ключевых областях: AI, производительность и обработка изображений.SuperSonic мощностью 320 Вт — это второе достижение realme в области быстрой зарядки: в феврале 2023 года бренд представил телефон realme GT 3 с зарядным устройством мощностью 240 Вт. Так, аккумулятор realme GT 3 емкостью 4600 мАч заряжается на 20% за 80 секунд, а для полной зарядки смартфона требуется 9 с половиной минут.Новая технология обеспечивает самую быструю в мире мощность зарядки 320 Вт, позволяя добиться ранее невиданного результата: зарядить смартфон от 1% до 100% возможно всего за 4 минуты и 30 секунд. За одну минуту зарядное устройство мощностью 320 Вт заряжает смартфон от 1% до 26%, а для зарядки телефона более чем на 50% требуется менее двух минут.В течение многих лет мобильная индустрия пыталась найти, казалось бы, невозможный баланс между высокой мощностью, компактными размерами и безопасностью быстрой зарядки. Компания realme посвятила два года исследованиям, чтобы найти решение. Зарядка SuperSonic мощностью 320 Вт объединяет в себе инновационные технологии, позволяющие комплексно решить эту проблему.Первый в мире сложенный аккумулятор для смартфонов: компания realme представила сложенный аккумулятор, обладающий емкостью 4420 мАч. Этот четырехячеечный аккумулятор состоит из отдельных элементов, которые можно заряжать одновременно. Толщина каждого элемента составляет менее 3 мм, но при этом его емкость на 10% превосходит традиционные модели. Это также первый в мире четырехячеечный аккумулятор для смартфонов, обеспечивающий более высокую скорость зарядки, имея при этом компактный форм-фактор.Гарантирующий безопасность преобразователь напряжения с применением воздушного зазора AirGap: учитывая потребность пользователей в безопасности зарядки высокой мощности, инженеры realme разработали первый в отрасли преобразователь напряжения, использующий технологию воздушного зазора. Эта инновационная технология обеспечивает бесконтактное электромагнитное преобразование для смартфонов. При серьезных неисправностях, таких как обрыв цепи, она гарантирует, что высокое напряжение останется изолированным от аккумулятора, создавая практически безрисковый канал зарядки. Преобразователь, созданный на основе целого ряда запатентованных инноваций, также может похвастаться своей ультракомпактностью. Он снижает напряжение до 20 Вт для защиты аккумулятора, сохраняя при этом высокую эффективность преобразования и терморегуляции, что позволяет зарядке SuperSonic 320 Вт достичь КПД около 98%.Высокая плотность мощности и совместимость: плотность мощности зарядного устройства — 3,3 Вт на кубический сантиметр, при этом сохранены схожие с 240-ваттным зарядным устройством размеры. Устройство поддерживает большинство современных протоколов зарядки, обеспечивая непревзойденную совместимость для всех устройств. Блок имеет два разъема USB-C для одновременной быстрой зарядки: один с поддержкой протоколов UFCS до 320 Вт и SuperVOOC до 150 Вт для телефонов realme, второй — с поддержкой протокола Power Delivery до 65 Вт для ноутбуков. Таким образом, зарядное устройство станет идеальным решением для современных пользователей благодаря его эффективности и удобству.В дополнение к быстрой зарядке, realme лидирует в области мобильных достижений будущего, внедряя еще шесть новых технологических решений в трех ключевых областях: AI, производительность и обработка изображений.realme также представил первую в отрасли емкостную кнопку с поддержкой нажатий и жестов, интегрированную в рамку смартфона. Интуитивно понятные тактильные элементы управления позволяют мгновенно менять масштаб и делать быстрые снимки, превращая телефон в профессиональную камеру.Первый в мире антибликовый дисплей для смартфонов, вдохновленный структурой глаза мотылька (bionic moth-eye). Дисплей минимизирует отражения на 80%, создавая текстуру, напоминающую бумагу, для комфортного просмотра даже при ярком освещении. Благодаря этому пользователи могут добиться четкой видимости при более низких уровнях яркости, что снижает энергопотребление.Технология realme AI Motion Picture на базе NEXT AI генерирует динамичное 25-кадровое видео из 1 статичного изображения, оживляя воспоминания, скрытые в старых фотографиях, и превращая неподвижные моменты в яркие истории.Геймерам realme предлагает технологию AI Gaming Super Resolution, использующую AI для обеспечения высокой четкости изображения и стабильной частоты кадров, не увеличивая при этом нагрузку на чипсет. Усовершенствованная функция 4D Game Vibration обеспечивает настраиваемую тактильную отдачу для более чем сотни игровых действий, включая использование оружия, навыки, столкновения и шаги, что позволяет глубже погрузиться в геймплей. Кроме того, с помощью realme Holo Audio пользователи могут настроить позиционирование звука, чтобы уведомления о входящих вызовах не мешали сосредотачиваться на игре и позволяли добиться большего погружения в процесс.