Британские воры плюются от Android-смартфонов и возвращают их владельцам. Угадайте, что они ищут

Олег
Фото: Grok
Фото: Grok

Британские СМИ сообщают о необычайной разборчивости местных воров и карманников — они крадут лишь определенные модели смартфонов, а остальные с презрением выбрасывают. Подробности в London Centric.

Согласно источнику, количество историй пострадавших владельцев смартфонов увеличивается в Лондоне. Один мужчина рассказал, что на юге города его остановили восемь человек и начали требовать от него отдать всё ценное. Он послушался и отдал смартфон, камеру и дорогую шапку. Когда толпа уже уходила, один из грабителей вернулся и отдал пострадавшему его Android-смартфон со словами: «Мне не нужен никакой Samsung».

Похожие истории рассказывают и другие жители Лондона: кажется, что воры должны забирать всё что видят, но на самом деле они интересуются исключительно айфонами. Были случаи, когда после ограбления преступник, убегая, просто выбрасывал Android-смартфон на землю как мусор.

«Я видел, как он остановился, посмотрел на мой телефон, а затем бросил его на пол. Он уехал на велосипеде, а я подобрал свой телефон. Если честно, я чувствую себя немного отвергнутым. Бедный мой телефон». 
Еще один случай рассказал парень Саймон. К нему на улице подошел дружелюбно настроенный человек и спросил, есть ли у него Spotify. Саймон подумал, что это местный музыкант, и захотел поддержать его. Он достал свой Galaxy — незнакомец тут же потерял к нему интерес и пошел дальше.

Сотрудник security-агентства ESET объясняет это просто: iPhone стоит дороже и продается гораздо быстрее, чем любой Android-смартфон. При этом сложность взлома ОС обычно воров совсем не волнует. 

Источник:
London Centric
tellurian
+2713
tellurian
Недавно читал статью, айфоны крадут и перепродают в Китай. Там из используют для обхода местных ограничений. Умеют их использовать. Колоссальные деньги на этом зарабатывают.
часов назад в 12:44
