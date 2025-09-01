Бронебойные чехлы UAG для iPhone 17 показали до презентации

Фархад

UAG

В преддверии масштабной презентации новых гаджетов Apple в сети появляется всё больше разных аксессуаров для будущих смартфонов. Сегодня инсайдер Эван Бласс опубликовал фотографии чехлов UAG для всей линейки iPhone 17.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Бренд Urban Armor Gear (UAG) известен своими ударопрочным чехлами, которые зачастую сертифицируются по военному стандарту MIL-STD-810G. Новые чехлы в очередной раз подтверждают дизайн блока камер в моделях iPhone 17 Air и Pro.

UAG

При этом на аксессуарах видны вырезы для кнопки управления камерой — похоже, UAG это так и не смогли побороть, хотя другие бренды уже наладили производство чехлов с кнопками.

Напомним, презентация iPhone 17 пройдёт 9 сентября в 20:00 по московскому времени. Мы будем оперативно рассказывать обо всех новинках на нашем сайте и в соцсетях.
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
GSM Arena
Cсылки по теме:
Никакому Galaxy Z Fold такое не снилось: складной iPhone всё ещё может получить подэкранный Touch ID
Apple всерьез озадачит тех, кто ждет новенький iPhone 17 и хочет его купить
Появился безумный концепт iPhone 18 Ultra Fold

Рекомендации

Рекомендации

Найден скрытый способ получить скидку 35% на любой товар OZON
17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии