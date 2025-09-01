Бронебойные чехлы UAG для iPhone 17 показали до презентации

В преддверии масштабной презентации новых гаджетов Apple в сети появляется всё больше разных аксессуаров для будущих смартфонов. Сегодня инсайдер Эван Бласс опубликовал фотографии чехлов UAG для всей линейки iPhone 17.
При этом на аксессуарах видны вырезы для кнопки управления камерой — похоже, UAG это так и не смогли побороть, хотя другие бренды уже наладили производство чехлов с кнопками.
Напомним, презентация iPhone 17 пройдёт 9 сентября в 20:00 по московскому времени. Мы будем оперативно рассказывать обо всех новинках на нашем сайте и в соцсетях.