Бу! Испугался? Не бойся, iPhone 17 Air может получить две камеры в стиле Nothing Phone (2a)







Инсайдер и автор YouTube-канала Apple Track Сэм Коль поделился новой информацией относительно будущего ультратонкого iPhone 17 Air, а также показал его на рендерах. Похоже, у этого девайса будет немного спорный дизайн. Инсайдер и автор YouTube-канала Apple Track Сэм Коль поделился новой информацией относительно будущего ультратонкого iPhone 17 Air, а также показал его на рендерах. Похоже, у этого девайса будет немного спорный дизайн. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Коль отметил, что создал рендер на основе утечек, предоставленных порталом The Information ещё в мае. Поэтому он визуализировал iPhone 17 Air с двумя камерами, расположенными горизонтально по центру задней панели. Нечто похожее уже используется в Nothing Phone (2a), но для Apple такие эксперименты непозволительны.Интересно, что многие другие источники утверждают, что в iPhone 17 Air будет всего одна камера сзади. Тем не менее до релиза следующего поколения смартфонов ещё 10 месяцев, поэтому Apple вполне может внести существенные изменения в дизайн любого девайса.