Бу! Испугался? Не бойся, iPhone 17 Air может получить две камеры в стиле Nothing Phone (2a)

Фархад



Инсайдер и автор YouTube-канала Apple Track Сэм Коль поделился новой информацией относительно будущего ультратонкого iPhone 17 Air, а также показал его на рендерах. Похоже, у этого девайса будет немного спорный дизайн.

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Коль отметил, что создал рендер на основе утечек, предоставленных порталом The Information ещё в мае. Поэтому он визуализировал iPhone 17 Air с двумя камерами, расположенными горизонтально по центру задней панели. Нечто похожее уже используется в Nothing Phone (2a), но для Apple такие эксперименты непозволительны.

Интересно, что многие другие источники утверждают, что в iPhone 17 Air будет всего одна камера сзади. Тем не менее до релиза следующего поколения смартфонов ещё 10 месяцев, поэтому Apple вполне может внести существенные изменения в дизайн любого девайса.
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Источник:
Tom's Guide
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