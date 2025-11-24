Будет очень дорого: следующий флагманский iPhone получит ценник от большого MacBook Pro







После нескольких лет разработки компания Apple наконец-то готова выпустить свой первый складной iPhone Fold или iPhone Ultra в 2026 году. И если изначально предполагалось, что девайс будет стоить ~$2000, новый инсайд предполагает более высокий ценник.

Аналитики Fubon Research ожидают, что цена первого складного iPhone составит $2399 за минимальный объём памяти. Они отмечают, что Apple, похоже, наконец-то достигла той точки, когда можно представить действительно отличный складной смартфон без видимой складки в дисплее. Но за такие инновации придётся заплатить. Разумеется, платить будут потребители.Ссылаясь на анализ цепочки поставок и типичную маржу Apple, Fubon уверены в минимальной цене в $2399. Сейчас за столько же можно купить 16-дюймовый MacBook Pro на M4 Pro. Для сравнения, два основных конкурента iPhone Fold в США продаются по $1799-1999. Речь идёт о Samsung Galaxy Z Fold7 и Google Pixel 10 Pro Fold. Тот же iPhone 17 Pro Max можно купить от $1199. Получается, что складной смартфон будет ровно вдвое дороже.Теперь ждём утечки дизайна в начале 2026 года и полноценной презентации в сентябре.