Будет очень дорого: следующий флагманский iPhone получит ценник от большого MacBook Pro

Фархад

iPhone Fold // AppleInsider

После нескольких лет разработки компания Apple наконец-то готова выпустить свой первый складной iPhone Fold или iPhone Ultra в 2026 году. И если изначально предполагалось, что девайс будет стоить ~$2000, новый инсайд предполагает более высокий ценник.

Аналитики Fubon Research ожидают, что цена первого складного iPhone составит $2399 за минимальный объём памяти. Они отмечают, что Apple, похоже, наконец-то достигла той точки, когда можно представить действительно отличный складной смартфон без видимой складки в дисплее. Но за такие инновации придётся заплатить. Разумеется, платить будут потребители. 

Ссылаясь на анализ цепочки поставок и типичную маржу Apple, Fubon уверены в минимальной цене в $2399. Сейчас за столько же можно купить 16-дюймовый MacBook Pro на M4 Pro. Для сравнения, два основных конкурента iPhone Fold в США продаются по $1799-1999. Речь идёт о Samsung Galaxy Z Fold7 и Google Pixel 10 Pro Fold. Тот же iPhone 17 Pro Max можно купить от $1199. Получается, что складной смартфон будет ровно вдвое дороже.

Теперь ждём утечки дизайна в начале 2026 года и полноценной презентации в сентябре.
1
Источник:
9to5
Комментарии

+192
Gabriel
Это скорее дань трендам и заявка на участие в технологическом соревновании.
Каждое новое устройство совсем не важно успешное оно или нет это технологический кейс, которые оказывает влияние на всю линейку продуктов.
Вчера в 20:51
#
Volnorez Uraganov
+118
Volnorez Uraganov
покупать это будут слабо, видимо потому и делают на раскладушку высокую цену , но немного найдется тех кто заплатит много денег за раскладушку экран которой неминуемо треснет на месте сгиба , и это произойдет в течении первого года если владелец будет раскладывать экран, если же его никогда не раскладывать то зачем это покупать, пока небыло ни одного складного телефона экран которого вскоре не треснул на месте сгибания
Вчера в 22:08
#
kardigan
+4292
kardigan Volnorez Uraganov
«Вы просто не умеете им пользоваться, открывать тоже нужно правильно»-🤣
Сегодня в 01:31
#