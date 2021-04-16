Разработчик App Store указал на два мошеннических VPN-приложения, которые списывают большие суммы с карточек пользователей, при этом не предоставляя им заявленных возможностей. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.В частности, речь идет о приложении XGateVPN. По словам разработчика Коста Элефтериу, этот сервис стоит около $624 в год (примерно 47 000 рублей, или 4 000 рублей в месяц) и не предоставляет пользователю ничего из того, за что он платит. Разработчики этой «поделки» зарабатывают около $5 млн в год. После установки программы, она запросит подтверждение пользовательского соглашения, после чего предложит 7-дневный бесплатный премиум-доступ — это распространенная практика среди VPN-сервисов. Однако пользователи отмечают, что семь дней внезапно сокращаются до трех, после чего приложение начинает списывать с банковской карты «жертвы» $12 в неделю. При этом сервис зачастую даже не устанавливает профиль VPN в систему — иными словами, это не просто необоснованно дорогое, а действительно мошенническое приложение.Другое приложение — StringVPN — Коста обнаружил в App Store еще на прошлой неделе. Он рассказал, что этот псевдо-сервис списывает за свои услуги почти $10 в неделю ($40 или около 3000 рублей в месяц), при этом не предоставляя пользователю ничего особенного. Суммарный доход лже-сервиса составляет около $12 млн в год. Приложение насторожило Коста, так как в App Store размещено множество VPN-приложений, которые работают либо за гораздо меньшие деньги, либо условно-бесплатно. Например, за 60$ тот же SurfShark VPN продается не на полторы недели, а на целых два года. Напомним, что Apple недавно анонсировала новые требования ценообразования в App Store — теперь компания не будет одобрять приложения, которые стоят дорого, при этом не предлагая пользователям соразмерной пользы. На фоне этого сообщения появление StringVPN в магазине компании выглядит еще более странным.Избежать неожиданных списаний довольно просто — достаточно прочесть несколько отзывов о XGateVPN и StringVPN. Возможно, там будут и положительные, однако зачастую они очевидно накручены. Подавляющее же число отзывов выглядят как «ВИРУС!!!» или «Они украли мои деньги, братан» — подобные комментарии дают вполне очевидное представление о сервисе и отобьют желание им воспользоваться. Коста Элефтериу также делится, что в мошеннических приложениях нередко встречаются безграмотные обороты речи и опечатки.