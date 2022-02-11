Будущее уже наступило, вы просто не обратили на это внимание. Прямо сейчас можно занять роль стороннего наблюдателя и созерцать, как искусственные интеллекты и алгоритмы сражаются за наше внимание. Не знаю как вы, а я нечто подобное наблюдаю каждый день. К примеру, робот-спамер звонит на мой номер с предложением финансовых услуг, а ему отвечает виртуальный ассистент Олег от Тинькофф. Впрочем, речь не об этом.
Это было всего лишь вопросом времени. Люди по своей природе ленивы, а лень — настоящий двигатель прогресса. Мы постоянно стремимся оптимизировать и автоматизировать наши рутинные действия и в этом нет ничего плохого. Таким образом появление виртуальных инфлюэнсеров или блогеров, если так хотите, было вопросом времени.
С каждым днем вымышленные персонажи становятся популярнее. Стоит отметить, что бренды не обращают внимание на виртуальность и охотно сотрудничают с такими лидерами мнений. В этой небольшой заметке вы найдете пять виртуальных инфлюэнсеров, у которых не менее 100 000 подписчиков в Instagram.
Lil Miquela
Она также известна как Miquela Sousa или просто Miquela. Это бразильско-испанская виртуальная модель и певица, которая была создана в 2016 году стартапом Brud из Лос-Анджелеса. В описании её профиля сообщается, что она 19-летний робот из LA.
На момент написания этой заметки, на Miquela подписано более трех миллионов пользователей. Она публикует в своем профиле фотографии со знаменитостями и другими виртуальными инфлюэнсерами. Помимо этого, Miquela известна своими интервью для таких изданий, как Vogue, Buzzfeed, The Guardian и других.
В портфолио Miquela есть несколько музыкальных клипов, а также сотрудничество с другими артистами и коллаборации с крупными брендами, среди которых Samsung, Amazon, Prada, Dior и Calvin Klein. Журнал TIME в 2018 году включил Miquela в список 25 самых влиятельных людей в интернете.
Imma
В переводе с японского Imma означает «сейчас». На неё подписано более 350 000 пользователей, а в описании профиля говорится, что она интересуется японской культурой, фильмами и искусством. У Imma довольно запоминающийся образ с красным оттенком волос.
Imma появилась в Instagram в октябре 2018 года, а концу 2019-го у неё уже было более 18 000 подписок. Она сотрудничает с такими брендами, как IKEA, Porsche, KFC, Magnum, Dior, Puma, Nike, Calvin Klein, Valentino, Amazon и Lenovo.
Imma также является амбассадором тайского бренда телекоммуникационных услуг True Corporation и китайского Watsons Water (производитель бутилированной воды).
Bermuda
Bermuda — виртуальная «айтишница» из Лос-Анджелеса и начинающий музыкант. Её образ с момента появления в Instagram в 2018 году прошел долгий путь. На последних изображениях Bermuda очень легко принять за настоящую фотомодель.
Как в случае с Lil Miquela, Bermuda — проект стартапа Brud. Сейчас на её аккаунт подписано 270 000 подписчиков. За виртуальной персоной скрывается несколько интересных, противоречивых и неоднозначных пиар-ходов.
Ранее Bermuda придерживалась ультра-правых взглядов и поддерживала президента Трампа. Позднее её мировоззрение изменилось, чтобы подчеркнуть неординарность личности для привлечения внимания. В апреле 2018 года Bermuda «взломала» аккаунт Lil Miquela, удалив все её фотографии. Таким образом она потребовала от конкурентки «раскрыть» людям правду о своей виртуальной личности и их создателе.
Также ходили слухи, что Bermuda — проект Cain Intelligence компании-конкурента Brud. В итоге оказалось, это был еще один пиар-ход для привлечения внимания СМИ. По неизвестным причинам образ Bermuda был обновлен в сентябре 2019 года.
Shudu
В описании профиля сообщается, что перед нами первая в мире диджитал-супермодель. Создатели Shudu — агентство Diigitals. В Instagram у виртуальной модели 224 000 подписчиков. Она уже успела поработать с брендами Samsung, Cosmopolitan, The Dubai Mall, WWD, Vogue, Balmain, Chanel и Bulgari.
Образ Shudu хвалили знаменитости, среди которых Наоми Кэмпбелл и Тайра Бэнкс, которая репостнула к себе в профиль одно из изображений виртуального инфлюэнсера, думая, что она настоящая модель.
Rozy
Из описания к её профилю следует, что она первый виртуальный инфлюэнсер из Южной Кореи. Rozy создала компания Sidus Studio X, а прямо сейчас на неё подписано более 113 000 пользователей Instagram. Среди интересов блогера — путешествия, модельный бизнес, йога и экстремальные виды спорта.
С момента своего первого появления в августе 2020 года Rozy подписала более 100 контрактов. Среди сотрудничавших с виртуальной моделью брендов значатся Calvin Klein, Maison Margiela, Hera Beauty и южнокорейская компания Shinhan Life Insurance.
Предполагаемый доход Rozy ха 2021 год составил около 833 000 долларов. По словам главы Sidus Studio X, компания запланировала для виртуальной модели участие в фильмах, музыкальных проектах, а также в развлекательных шоу.
Куда всё это движетсяПока виртуальные инфлюэнсеры сохраняют статус новизны. Впрочем, они вполне могут стать неотъемлемой частью метавселенных с учетом развития этого направления. Технологии развиваются таким образом, что с каждым годом нам становится всё сложнее отличать виртуальные объекты от реальных. Таким образом смывается грань между нашим миром и цифровыми вселенными.
Несмотря на возможную негативную риторику в плане перспективы развития таких виртуальных персонажей, они вряд ли в ближайшее время заменят людей. Как минимум, потому что кто-то должен придумывать для них образы и истории. А еще нужны те, кто за всем этим будет следить и подписываться, иначе все сведется к борьбе искусственных интеллектов за наше внимание из первого абзаца этого текста.
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Резиновую Зину,
Резиновую Зину
В корзинке принесли.
Она была разиней,
Резиновая Зина,
Упала из корзины,
Измазалась в грязи.
Мир катится к виртуальным чертям.