Будущее в трех измерениях: спрос на 3D-сканирование вырос в 3,5 раза за год



Фото freepik



Технологии трехмерной печати и оцифровки объектов стремительно набирают популярность в России. Если еще несколько лет назад 3D-принтеры и сканеры казались экзотикой для энтузиастов и инженеров, то сегодня ими активно интересуются как компании, так и частные пользователи. Эксперты «Авито Услуги» и Авито Товаров проанализировали рынок и выяснили, что спрос растет сразу в нескольких направлениях — от 3D-сканирования и моделирования до печати готовых изделий и покупки самих устройств. Технологии трехмерной печати и оцифровки объектов стремительно набирают популярность в России. Если еще несколько лет назад 3D-принтеры и сканеры казались экзотикой для энтузиастов и инженеров, то сегодня ими активно интересуются как компании, так и частные пользователи. Эксперты «Авито Услуги» и Авито Товаров проанализировали рынок и выяснили, что спрос растет сразу в нескольких направлениях — от 3D-сканирования и моделирования до печати готовых изделий и покупки самих устройств. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По данным «Авито Услуг», в августе 2025 года заметнее всего вырос интерес к 3D-сканированию: спрос увеличился в 3,5 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Эта технология позволяет с помощью специального сканера получить трехмерную цифровую модель объекта, которую в дальнейшем можно использовать для печати точной копии предмета на 3D-принтере, создания прототипов или виртуальной демонстрации товаров.3D-моделирование — это тоже создание трехмерной модели. Но, в отличие от 3D-сканирования, модель создается с нуля. 3D-дизайнер с помощью компьютерных программ сам проектирует форму, текстуру и пропорции будущего объекта. В августе 2025 года россияне искали такие услуги в 3,3 раза чаще по сравнению с прошлым летом.Спрос на печать на 3D-принтере увеличился в 3,2 раза. Трехмерная печать работает следующим образом: пользователь загружает 3D-модель, а специальный принтер по заданным параметрам слой за слоем наносит специальный материал: обычно это пластик, металл или фотополимеры. В результате получается физический объект, который полностью соответствует цифровому прототипу.Согласно данным «Авито Товаров», в 2025 году россияне также стали чаще покупать устройства для печати 3D-объектов. Так, в августе продажи 3D-принтеров прибавили 75% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Причем значительный рост пришелся на новые устройства: интерес к ним увеличился в 2,1 раза, тогда как спрос на покупку принтеров с рук прибавил 48%.Кроме того, жители страны активно приобретали 3D-модели, необходимые для печати игрушек, фигурок или деталей на 3D-принтере. Их продажи за год выросли на 37%.