





MacBook — не самые холодные ноутбуки, особенно под нагрузкой. Такова плата за быстрый процессор в компактном корпусе. И в будущем Apple может уменьшить нагрев своих лэптопов, при этом сделав их еще быстрее — именно об этом рассказывает новый патент купертиновского гиганта.В нем описана технология создания выдвижных ножек: когда вы открываете крышку, то специальный механизм делает их длиннее на 3.8 мм, что позволяет приподнять MacBook над поверхностью и тем самым улучшить теплоотвод. Более того, это только половина патента: Apple также рассматривает возможность добавления на заднюю крышку выдвижного блока с вентиляционными отверстиями.Такое решение позволит обеспечить значительное увеличение притока холодного воздуха к процессору, что позволит ему меньше греться или же начать работать на более высоких частотах. Что интересно, в патенте сказано, что такой выдвижной блок также будет способствовать открытию крышки на больший угол.В любом случае нужно понимать, что это — лишь патент, и не факт что такие выдвижные решения появятся в новых MacBook, особенно если учесть энергоэффективность ARM-процессоров Apple.