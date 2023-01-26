Будущий Mac Pro с чипом Apple Silicon лишится своего главного преимущества

В сети появились новые подробности относительно будущего Mac Pro, оснащенного собственным чипом Apple Silicon. Информацию опубликовали в MacWorld.
На данный момент Mac Pro (2019) остается последним компьютером Apple, который работает не на чипе Silicon, а на процессоре Intel, и при этом официально продается компанией. Все поклонники профессиональных Mac с нетерпением ждут, когда самый производительный «яблочный» компьютер «переедет» на Silicon M, но свежие подробности способны охладить фанатов.
Согласно источнику, Марк Гурман из Bloomberg раскрыл данные о совместимости будущего Mac Pro со сторонним «железом». Если верить ему, совместимость будет «отрицательной»; то есть, Mac Pro Silicon не будет поддерживать сторонние видеокарты.
Главным преимуществом Mac Pro сегодня является возможность апгрейда, то есть ручной замены ОЗУ и графических мощностей на более свежие. Однако Гурман говорит, что съемной видеокарты в будущем Mac Pro не будет; это значит, что заменить её на более свежую спустя несколько лет у пользователя не получится.
Скорее всего, компьютер будет оснащен собственной графикой от Apple, интегрированной в SoC Silicon M, и владелец компьютера будет вынужден всегда пользоваться той конфигурацией «железа», которую изначально заказал.
К слову, Гурман сообщил, что Mac Pro Silicon будет иметь тот же дизайн «тёрки», что и текущая модель. Относительно его размеров пока ничего не известно.
Ранее мы рассказали, что Mac mini M2 легко обошел в тестах актуальный Mac Pro (2019) на процессоре Intel Xeon.