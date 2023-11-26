Будущий Samsung Galaxy S24 Ultra огорчит тех, кто его ждет и хочет купить



Samsung сделает дисплей будущего флагмана изогнутым. Об этом пишет Phone Arena.



Ранее в сети появлялись



Samsung сделает дисплей будущего флагмана изогнутым. Об этом пишет Phone Arena.Ранее в сети появлялись инсайды и рендеры , которые показывали плоский дисплей и стекло экрана на всей линейке Galaxy S24. Теперь же опубликованы новые подробности.



Согласно источнику, информатор из X-Twitter с ником SuperLoader решил разочаровать всех «ждунов» Galaxy S24 Ultra. Он написал:





«У S24 Ultra изогнутая (03–0,4 мм) рамка [дисплея]. Не плоская».

Так называемые «экраны-водопады» часто ругают за искажение картинки по краям и обилие ложных нажатий. Среди больших вендоров наблюдается тренд на плоские дисплеи: к ним вернулись Google Pixel, Apple iPhone и даже сама Samsung в младших моделях флагманской линейки. Однако версию Ultra, похоже, снова оснастят скругленным дисплеем, огорчив всех, кто надеялся на обратное.



Помимо этого, инсайдер пишет, что у смартфона не будет «бороды»: верхняя и нижняя рамки будут симметричными.