В интернете появился рендер будущего флагмана от Samsung — Galaxy S22 Ultra. На основе самых актуальных утечек рисунки составил графический дизайнер Technizo Concept, а опубликовал их ресурс Let’s Go Digital.
На изображениях можно увидеть устройство, которое на первый взгляд очень похоже на актуальную модель — Samsung Galaxy S21 Ultra. Спереди у него такой же круглый вырез под фронтальную камеру, такие же минималистичные рамки дисплея, а сам экран имеет такое же соотношение сторон. Однако самое главное скрывается сзади.
Здесь можно в полной мере оценить модуль основных камер. Согласно утечкам, их будет четыре, однако подробных характеристик пока никто не знает. Самое завораживающее — это по-настоящему огромный объектив основной камеры, который в сети уже прозвали «циклопом». Он очень выделяется на фоне трех других, и, по слухам, получит матрицу Samsung ISOCell 200Мп — ранее в своем Twitter-аккаунте компания сообщала, что чип Exynos 2100 поддерживает такие матрицы. Помимо объективов, в блоке камер дизайнер расположил модуль лазерной автофокусировки и LED-вспышку.
К слову, инсайдеры утверждают, что Samsung Galaxy S22 Ultra будет оснащен стабилизацией изображения методом «сдвига матрица» — ранее мы рассказали, что же такого особенного в этой технологии. Согласно утечкам, Apple встроит «сдвиг матрицы» во всю линейку iPhone 13, которая будет представлена в сентябре 2021 года.
А как вам такой дизайн блока камер будущего Samsung Galaxy S22 Ultra? Поделитесь в комментариях!
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